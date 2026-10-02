Las exportaciones agroindustriales argentinas hacia la Unión Europea crecieron 21% en valor durante los primeros cuatro meses de vigencia del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y el bloque europeo, de acuerdo con datos oficiales procesados a partir de estadísticas del INDEC.
Las exportaciones agroindustriales a la UE crecieron 21% tras el acuerdo con el Mercosur
Pesca, carne bovina, cítricos, ovinos y apicultura estuvieron entre las cadenas que más incrementaron sus ventas. En los productos alcanzados por nuevas desgravaciones arancelarias, el crecimiento llegó al 44% frente al promedio de los últimos tres años.
Entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2026, período tomado como referencia para medir el inicio de la implementación del acuerdo, las ventas agroindustriales argentinas a la Unión Europea alcanzaron los US$1.922 millones.
El monto representa un incremento del 21% frente al promedio exportado durante el mismo período de los tres años anteriores.
El crecimiento fue aún más marcado entre los productos que obtuvieron desgravaciones arancelarias a partir de la entrada en vigencia del acuerdo. En ese conjunto, las exportaciones aumentaron un 44% y representaron US$372 millones adicionales respecto del promedio de los últimos tres años.
Pesca, bovinos y cítricos lideraron el crecimiento
El comportamiento exportador mostró incrementos en distintos complejos agroindustriales. Entre las principales cadenas, se destacaron las ventas del complejo pesquero, que crecieron 93% respecto del promedio de los últimos tres años para el mismo período.
También registraron aumentos significativos los complejos bovino, con una suba del 50%, y cítricos, que avanzaron 59%.
En los tres casos, el valor exportado durante los primeros cuatro meses de vigencia del acuerdo se ubicó por encima de los máximos registrados en los tres años anteriores para igual período.
Otros sectores, aunque con una participación menor dentro del total exportado, también mostraron variaciones importantes.
Las ventas del complejo ovino aumentaron 154%; las de tabaco, 105%; ingredientes alimenticios, 116%; apicultura, 87%; y alimentos para animales, 75%.
La evolución refleja un crecimiento diversificado, con impacto tanto en cadenas de fuerte peso exportador como en otras producciones con menor participación relativa en el comercio con Europa.
Un mercado clave para las cadenas agroindustriales argentinas
La Unión Europea constituye uno de los principales destinos para las exportaciones agroindustriales argentinas. Durante 2025 fue el segundo mercado de destino, detrás de China, con compras por más de US$6.000 millones.
Además, el bloque europeo ocupa una posición relevante para numerosas cadenas productivas argentinas.
Durante los últimos tres años fue el principal destino de las exportaciones de los complejos sojero, pesquero, manicero, cítrico, de ingredientes alimenticios, legumbres, tabaco, arroz, ovino y equino, entre otros.
A su vez, se ubicó como segundo destino para las cadenas bovina, girasolera y apícola.
El acuerdo abre nuevas condiciones para el comercio
Los primeros datos correspondientes al período mayo-agosto permiten observar el comportamiento inicial de las exportaciones bajo el nuevo esquema comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El resultado general muestra un incremento del valor exportado y, dentro de ese conjunto, un crecimiento más pronunciado en los productos que comenzaron a beneficiarse de reducciones arancelarias.
Para las cadenas agroindustriales argentinas, la evolución del comercio con la Unión Europea seguirá vinculada no solo a las condiciones de acceso establecidas por el acuerdo, sino también a la demanda del mercado europeo, los precios internacionales, los niveles de producción y la capacidad de cada sector para ampliar su participación en ese destino.