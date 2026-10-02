Por US$1.922 millones

Las exportaciones agroindustriales a la UE crecieron 21% tras el acuerdo con el Mercosur

Pesca, carne bovina, cítricos, ovinos y apicultura estuvieron entre las cadenas que más incrementaron sus ventas. En los productos alcanzados por nuevas desgravaciones arancelarias, el crecimiento llegó al 44% frente al promedio de los últimos tres años.