Campaña histórica

La cosecha de maíz alcanzó un récord nacional de 64 millones de toneladas

La campaña 2025/26 finalizó con una producción nacional estimada en 64 millones de toneladas, 8,5 millones por encima del récord anterior. Mientras avanza la nueva siembra, el girasol mejora con las últimas lluvias y el trigo comienza a mostrar rindes alentadores en el norte del país.