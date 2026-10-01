Durante el ciclo 2026/2027

Amplían el cupo de azúcar argentino para Estados Unidos por casi 2.800 toneladas

La ampliación extraordinaria alcanza a 2.782,987 toneladas de azúcar crudo y se suma a las 44.164 toneladas distribuidas a comienzos de septiembre. El incremento surgió de una reasignación realizada por Estados Unidos sobre el cupo correspondiente a Brasil y será distribuido entre las 21 empresas adjudicatarias del contingente inicial.