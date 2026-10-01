Argentina incorporará 2.782,987 toneladas adicionales de azúcar crudo al cupo de exportación con destino a Estados Unidos correspondiente al año fiscal 2026/2027. La ampliación fue formalizada mediante la Resolución 187/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada el 30 de septiembre en el Boletín Oficial.
Amplían el cupo de azúcar argentino para Estados Unidos por casi 2.800 toneladas
La ampliación extraordinaria alcanza a 2.782,987 toneladas de azúcar crudo y se suma a las 44.164 toneladas distribuidas a comienzos de septiembre. El incremento surgió de una reasignación realizada por Estados Unidos sobre el cupo correspondiente a Brasil y será distribuido entre las 21 empresas adjudicatarias del contingente inicial.
La medida responde a una ampliación extraordinaria del contingente arancelario dispuesta por el gobierno estadounidense, producto de una quita efectuada sobre la cuota correspondiente a Brasil.
De acuerdo con la resolución argentina, la Consejería Agrícola de Argentina en Estados Unidos comunicó la modificación y la asignación adicional correspondiente al país.
Una ampliación que eleva el volumen disponible
La nueva asignación representa 2.915 toneladas en términos brutos, que luego de la deducción correspondiente al margen de polarización quedan en 2.782,987 toneladas netas de azúcar crudo con una polarización no menor a 96 grados.
Estas toneladas se suman al cupo inicial de 44.164 toneladas que Estados Unidos había otorgado a la Argentina para el ciclo 2026/2027 y que fue distribuido entre 21 empresas exportadoras mediante la Resolución 173/2026, publicada a mediados de septiembre.
La normativa establece que la ampliación será distribuida entre los mismos adjudicatarios del cupo inicial, respetando la participación relativa que cada empresa obtuvo en esa primera asignación. De esta manera, no se trata de una nueva convocatoria abierta, sino de una ampliación proporcional del volumen ya adjudicado.
Hasta septiembre de 2027
La cuota adicional podrá utilizarse para el ingreso de azúcar argentino a Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de 2027, bajo los mismos términos y condiciones establecidos para el cupo inicial, salvo que la autoridad regulatoria estadounidense disponga posteriormente una fecha diferente.
La resolución también establece que las empresas adjudicatarias podrán exportar las toneladas adicionales de manera conjunta o indistinta con las cantidades que les fueron asignadas originalmente para el ciclo 2026/2027.
La distribución, sin embargo, no garantiza por sí misma la emisión de los certificados de exportación. Para acceder a ellos, las empresas deberán cumplir con los requisitos previstos en la normativa que regula el régimen de asignación de la cuota.
Estados Unidos, un destino relevante para la cadena azucarera
La ampliación llega pocos días después de la distribución del cupo anual para el nuevo ciclo comercial. Las 44.164 toneladas iniciales fueron asignadas a 21 empresas radicadas en Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba, principales provincias vinculadas a la producción y transformación de caña de azúcar en Argentina.
El mercado estadounidense forma parte de los principales destinos para las exportaciones argentinas de azúcar.
Durante 2025, Argentina exportó azúcar a distintos mercados internacionales, con Chile, Estados Unidos y Uruguay entre los principales destinos. En los primeros siete meses de 2026, las ventas externas alcanzaron 184.651 toneladas por más de US$ 86 millones, según datos difundidos por la Secretaría de Agricultura.
Con la ampliación extraordinaria, el complejo azucarero argentino contará ahora con un volumen adicional para colocar en el mercado estadounidense durante el ciclo 2026/2027, en el marco de un régimen de cupo que permite el ingreso del producto bajo condiciones arancelarias específicas.