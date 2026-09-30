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El IPCVA celebró la apertura de Japón para la carne vacuna argentina

El país asiático habilitó el ingreso de carne bovina argentina proveniente de todas las regiones del país. Hasta ahora, solo estaban autorizados los envíos desde la Patagonia. El acuerdo podría permitir los primeros embarques durante el primer trimestre de 2027.

Japón amplía el acceso para la carne vacuna argentina a todo el territorio nacionalJapón amplía el acceso para la carne vacuna argentina a todo el territorio nacional
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Japón anunció la apertura de su mercado para la carne vacuna argentina proveniente de todo el territorio nacional, un paso que amplía significativamente las posibilidades de exportación de la industria frigorífica argentina.

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Hasta ahora, el acceso al mercado japonés estaba restringido a la carne producida en la Patagonia, región reconocida como libre de fiebre aftosa sin vacunación. La extensión de la habilitación al resto del país se produce después de dos décadas de gestiones y negociaciones sanitarias y comerciales.

Desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) destacaron el alcance de la medida, aunque señalaron que todavía quedan instancias sanitarias por completar antes del inicio efectivo de los embarques.

ipcvaJapón amplía la compra de carne vacuna argentina y abre oportunidades para nuevos frigoríficos

El presidente del organismo, Georges Breitschmitt, sostuvo que se trata de un paso importante para la cadena de la carne vacuna y anticipó que, si se cumplen los procedimientos pendientes, los primeros envíos podrían concretarse durante el primer trimestre de 2027.

Un mercado de alto valor

Japón representa uno de los mercados de mayor valor para la carne vacuna a nivel internacional. Según señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, el país asiático importa anualmente carne bovina de alta calidad por más de US$ 3.000 millones.

La ampliación del acceso abre oportunidades para distintos productos de la industria frigorífica argentina, especialmente para cortes y subproductos con demanda específica en ese mercado.

Nuevo mercado para la carne vacuna argentina: Japón amplió su habilitación sanitariaJapón amplía la compra de carne vacuna argentina y abre oportunidades para nuevos frigoríficos

Entre ellos se destaca la lengua bovina, considerada uno de los productos de mayor interés entre los consumidores japoneses.

La apertura adquiere relevancia además en un contexto en el que la Argentina busca ampliar y diversificar sus destinos de exportación de carne vacuna, particularmente hacia mercados de alto poder adquisitivo.

Aún quedan pasos sanitarios

Si bien el anuncio representa una ampliación del acceso comercial, el proceso todavía requiere completar distintas etapas antes de que puedan concretarse operaciones regulares.

De acuerdo con lo informado por el IPCVA, están pendientes visitas sanitarias a la Argentina, necesarias para avanzar en la implementación efectiva del nuevo esquema de acceso.

Nuevo mercado para la carne vacuna argentina: Japón amplió su habilitación sanitariaNuevo mercado para la carne vacuna argentina: Japón amplió su habilitación sanitaria

Una vez cumplidas esas instancias, los establecimientos y productos que reúnan las condiciones exigidas por las autoridades japonesas podrán avanzar hacia los primeros embarques.

La habilitación para todo el territorio nacional implica, de esta manera, ampliar el universo potencial de frigoríficos y regiones productoras que podrán abastecer a uno de los mercados más exigentes de Asia.

Dos décadas de negociaciones

El IPCVA desarrolla acciones de promoción y posicionamiento de la carne argentina en Japón desde 2015.

En 2017, el organismo acompañó las gestiones que permitieron habilitar el ingreso de carne vacuna proveniente de la Patagonia. Desde entonces, el trabajo continuó con el objetivo de extender el acceso al resto de las regiones productoras argentinas.

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En paralelo, el Instituto participó entre 2019 y 2023 en Foodex Japan, una de las principales ferias de alimentos y bebidas de Asia, realizada anualmente en Tokio.

La nueva habilitación amplía así el alcance geográfico del acceso argentino al mercado japonés y suma una alternativa comercial para la industria frigorífica, aunque el inicio efectivo de los envíos dependerá de la finalización de los procedimientos sanitarios pendientes.

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