Después de 20 años

El IPCVA celebró la apertura de Japón para la carne vacuna argentina

El país asiático habilitó el ingreso de carne bovina argentina proveniente de todas las regiones del país. Hasta ahora, solo estaban autorizados los envíos desde la Patagonia. El acuerdo podría permitir los primeros embarques durante el primer trimestre de 2027.