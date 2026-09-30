Agricultura

Maíz: genética, manejo y datos, las claves para reducir la brecha de rendimiento

La diferencia entre el rendimiento promedio de los lotes y el potencial alcanzable llega al 19%. Un análisis presentado en el Congreso Internacional de Maíz destacó el aporte de la genética, la elección de la fecha y densidad de siembra y el uso de herramientas digitales para mejorar el resultado económico.