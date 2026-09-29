El consumo interno creció 4,2%

La producción de leche aumentó 4,5% y las exportaciones generaron US$ 1.130 millones

La producción acumuló 7.515 millones de litros entre enero y agosto, mientras que el consumo interno avanzó 4,2%. Las exportaciones también mostraron un crecimiento y generaron ingresos por US$ 1.130 millones.