La producción de leche registró un crecimiento interanual del 4,5% durante los primeros ocho meses de 2026 y alcanzó los 7.515 millones de litros, de acuerdo con el último informe elaborado por la Dirección Nacional de Lechería.
La producción de leche aumentó 4,5% y las exportaciones generaron US$ 1.130 millones
La producción acumuló 7.515 millones de litros entre enero y agosto, mientras que el consumo interno avanzó 4,2%. Las exportaciones también mostraron un crecimiento y generaron ingresos por US$ 1.130 millones.
El desempeño de la cadena láctea también estuvo acompañado por una recuperación del consumo interno, que entre enero y agosto mostró un incremento del 4,2% respecto del mismo período del año pasado.
Más producción y mayor consumo
Los datos reflejan una evolución positiva de la actividad lechera durante el período analizado, con un incremento tanto de la oferta de materia prima como de la demanda en el mercado interno.
Según el análisis oficial, las condiciones climáticas favorables y el proceso de incorporación de tecnología en los establecimientos tamberos se encuentran entre los factores que contribuyeron a mejorar los niveles productivos.
El crecimiento de la producción permitió superar los 7.500 millones de litros acumulados en los primeros ocho meses del año, en un contexto de expansión de distintos indicadores de la cadena.
Las exportaciones aportaron US$ 1.130 millones
El comercio exterior también mostró una evolución favorable. Entre enero y agosto, las exportaciones de productos lácteos alcanzaron un volumen equivalente a 2.086 millones de litros de leche, con ingresos por aproximadamente US$ 1.130 millones.
Brasil, Argelia, Chile y China se ubicaron entre los principales destinos de las ventas externas durante el período.
El crecimiento de las exportaciones se sumó así a la mejora registrada en la producción y el consumo, consolidando un escenario de mayor actividad para el sector.
Un escenario de crecimiento para la cadena
El comportamiento de la producción, el consumo y las exportaciones configura un escenario de expansión para la cadena láctea durante 2026.
De acuerdo con el análisis de la Dirección Nacional de Lechería, las condiciones climáticas, la incorporación de tecnología en los tambos y la evolución de los mercados externos son algunos de los factores que acompañaron esta mejora en los principales indicadores del sector.