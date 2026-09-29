Creció 8,81% interanual

La molienda de soja marcó en agosto el mayor registro de las últimas diez campañas

Con 4.252.151 toneladas procesadas, la molienda de soja de agosto superó en 344.212 toneladas al volumen registrado un año atrás. El dato representa el mayor registro para ese mes desde la campaña 2016/17.