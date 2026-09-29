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Creció 8,81% interanual

La molienda de soja marcó en agosto el mayor registro de las últimas diez campañas

Con 4.252.151 toneladas procesadas, la molienda de soja de agosto superó en 344.212 toneladas al volumen registrado un año atrás. El dato representa el mayor registro para ese mes desde la campaña 2016/17.

La molienda de soja alcanzó en agosto su máximo registro para los últimos diez añosLa molienda de soja alcanzó en agosto su máximo registro para los últimos diez años
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La molienda de soja alcanzó en agosto de 2026 las 4.252.151 toneladas, el mayor volumen registrado para ese mes durante las últimas diez campañas, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

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El volumen procesado superó en 344.212 toneladas al registrado en agosto de 2025, cuando la molienda había alcanzado las 3.907.939 toneladas. En términos interanuales, esto representa un crecimiento del 8,81%.

Récord en la última década

El registro de agosto se ubica así como el más elevado para ese mes dentro del período comprendido entre las campañas 2016/17 y 2025/26, de acuerdo con la serie relevada por el organismo nacional.

FILE PHOTO: A load of soybeans is dumped into an elevator hopper during harvest season at Deerfield AG Services grain elevator facility in Massillon, Ohio, US, October 7, 2021. Picture taken October 7, 2021. REUTERS/Dane Rhys/File PhotoLa molienda de soja alcanzó en agosto su máximo registro para los últimos diez años

El incremento interanual refleja un mayor volumen de soja destinado a procesamiento durante agosto y consolida una evolución positiva de la molienda respecto del mismo mes del año anterior.

Mayor actividad de la industria aceitera

La industria aceitera constituye uno de los principales eslabones de la cadena sojera argentina, a partir del procesamiento del grano para la obtención de aceite, harina y otros subproductos destinados tanto al mercado interno como a la exportación.

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El dato de agosto se suma así al seguimiento de la actividad industrial vinculada con la oleaginosa y aporta una referencia sobre el ritmo de procesamiento registrado durante el segundo semestre del año

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