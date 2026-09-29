La molienda de soja alcanzó en agosto de 2026 las 4.252.151 toneladas, el mayor volumen registrado para ese mes durante las últimas diez campañas, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La molienda de soja marcó en agosto el mayor registro de las últimas diez campañas
Con 4.252.151 toneladas procesadas, la molienda de soja de agosto superó en 344.212 toneladas al volumen registrado un año atrás. El dato representa el mayor registro para ese mes desde la campaña 2016/17.
El volumen procesado superó en 344.212 toneladas al registrado en agosto de 2025, cuando la molienda había alcanzado las 3.907.939 toneladas. En términos interanuales, esto representa un crecimiento del 8,81%.
Récord en la última década
El registro de agosto se ubica así como el más elevado para ese mes dentro del período comprendido entre las campañas 2016/17 y 2025/26, de acuerdo con la serie relevada por el organismo nacional.
El incremento interanual refleja un mayor volumen de soja destinado a procesamiento durante agosto y consolida una evolución positiva de la molienda respecto del mismo mes del año anterior.
Mayor actividad de la industria aceitera
La industria aceitera constituye uno de los principales eslabones de la cadena sojera argentina, a partir del procesamiento del grano para la obtención de aceite, harina y otros subproductos destinados tanto al mercado interno como a la exportación.
El dato de agosto se suma así al seguimiento de la actividad industrial vinculada con la oleaginosa y aporta una referencia sobre el ritmo de procesamiento registrado durante el segundo semestre del año
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