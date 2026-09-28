Mercados a término

La soja y el maíz recuperaron valor y abren nuevas opciones de cobertura para la campaña 2026/27

La soja de la nueva campaña alcanzó los US$ 365 por tonelada y el maíz llegó a US$ 208,5. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario analiza futuros, opciones Put, Put sintético, Fence y Collar como herramientas para administrar el riesgo de precios.