Con la identificación electrónica incorporada a la actividad ganadera argentina, la elección del dispositivo adquiere mayor importancia. Tecnología de lectura, materiales, sistema de anclaje, legibilidad y durabilidad son algunos de los factores que pueden incidir en su desempeño a campo.
Caravanas electrónicas: tecnología, retención y durabilidad, claves para identificar el rodeo
Con la identificación electrónica incorporada a la actividad ganadera argentina, la elección del dispositivo adquiere mayor importancia. Tecnología de lectura, materiales, sistema de anclaje, legibilidad y durabilidad son algunos de los factores que pueden incidir en su desempeño a campo.
La identificación electrónica ya forma parte de la actividad ganadera argentina y, con su incorporación a las tareas habituales de los establecimientos, la discusión comienza a concentrarse en un nuevo aspecto: no todas las caravanas electrónicas tienen las mismas características.
Más allá de cumplir con la función de identificar individualmente a cada animal, existen diferencias vinculadas con la tecnología utilizada, la capacidad de lectura, los materiales, el sistema de fijación y la permanencia de la identificación visual a lo largo del tiempo.
Estos factores adquieren relevancia porque una caravana no es solamente un dispositivo electrónico. Se trata de un elemento que debe permanecer colocado durante años y funcionar en condiciones muy diferentes a las de un entorno controlado.
La tecnología de lectura
Uno de los aspectos a considerar es la tecnología utilizada por el transponder. Entre los sistemas contemplados por las normas internacionales de identificación electrónica animal se encuentra HDX (Half Duplex).
En este sistema, el lector energiza primero el transponder y luego el dispositivo transmite su código de identificación. Su funcionamiento está pensado para las condiciones habituales de la actividad ganadera, donde la lectura se realiza en mangas, corrales y otras instalaciones que pueden incluir estructuras metálicas.
Para Juan Ghirardi, veterinario responsable de Identificación y Trazabilidad Ganadera en la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), la evaluación de una caravana debería contemplar las condiciones reales en las que será utilizada.
"La identificación electrónica dejó de ser solamente una cuestión de cumplimiento. El productor empieza a mirar qué producto está colocando, cuánto tiempo va a durar y qué respaldo tiene detrás", señaló.
Más allá del chip
La electrónica constituye solamente uno de los componentes del sistema. La retención física de la caravana es otro de los factores relevantes.
Una pérdida implica volver a identificar al animal y reemplazar el dispositivo, con el consecuente costo operativo. Por ese motivo, el diseño del conjunto y el sistema de anclaje adquieren importancia para favorecer su permanencia durante la vida útil del animal.
También debe considerarse la identificación visual. Aunque la información electrónica pueda recuperarse mediante un lector, la numeración visible continúa siendo una herramienta de trabajo para la identificación cotidiana del rodeo.
"La electrónica es importante, pero también lo son el material, el diseño, la retención y que la identificación visual continúe siendo legible con el paso del tiempo", explicó Ghirardi.
Materiales y exposición a la intemperie
Las caravanas permanecen durante años expuestas a las condiciones propias del ambiente rural: radiación solar, humedad, barro, golpes y contacto permanente con otros animales y estructuras.
Por ese motivo, los materiales utilizados en su fabricación también forman parte de la evaluación. En el caso del sistema comercializado por ACA, el conjunto utiliza termopoliuretano (TPU) y una identificación visual mediante marcado láser de alto contraste.
La empresa trabaja en la comercialización de un sistema de identificación bovina desarrollado por Leader Products, compañía australiana especializada en identificación animal. La propuesta combina una caravana electrónica con otra visual.
La calidad como factor de decisión
Con la identificación electrónica incorporándose a la rutina de los establecimientos, el costo inicial deja de ser el único elemento a considerar. La duración, la posibilidad de pérdida o deterioro y la necesidad de reemplazar dispositivos también pueden tener impacto sobre el costo total del sistema.
Pablo Bonnet, jefe comercial de ACA, planteó que el análisis debería contemplar el comportamiento de la identificación después de su colocación y no solamente el precio de compra.
La incorporación de nuevas tecnologías de identificación también abre posibilidades para profundizar los sistemas de trazabilidad y el registro individual de los animales. En ese contexto, la confiabilidad del dispositivo se vuelve un componente relevante para aprovechar la información generada.
Así, a la hora de elegir una caravana electrónica, los productores pueden considerar un conjunto de variables que van desde la tecnología del transponder y la compatibilidad con los lectores hasta la retención, los materiales, la legibilidad y la durabilidad.