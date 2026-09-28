Qué mirar más allá del chip

Caravanas electrónicas: tecnología, retención y durabilidad, claves para identificar el rodeo

Con la identificación electrónica incorporada a la actividad ganadera argentina, la elección del dispositivo adquiere mayor importancia. Tecnología de lectura, materiales, sistema de anclaje, legibilidad y durabilidad son algunos de los factores que pueden incidir en su desempeño a campo.