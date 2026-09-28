Ganadería

Invernada pastoril: la reposición encarece los costos, pero el pasto mejora las perspectivas

Los costos de la actividad alcanzaron US$ 1.643 por hectárea en septiembre, frente a US$ 1.215 un año atrás. La reposición de terneros explicó buena parte del incremento, mientras que la disponibilidad de pasto hacia la primavera podría reducir la necesidad de suplementación.