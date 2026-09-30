La menor disponibilidad de hacienda comienza a generar una presión creciente sobre la industria frigorífica argentina, aunque el impacto se distribuye de manera desigual entre los distintos segmentos del sector.
Carne vacuna: la menor oferta reconfigura el negocio frigorífico
La faena vacuna cayó casi 10% en los primeros ocho meses del año y alcanzó su nivel más bajo para ese período desde 2014. Mientras los frigoríficos con mayor perfil exportador lograron incrementar su actividad, las empresas más vinculadas al consumo doméstico registraron una fuerte retracción.
Mientras las empresas con una fuerte inserción exportadora consiguen sostener e incluso aumentar sus niveles de actividad, los frigoríficos orientados principalmente al mercado interno enfrentan menores volúmenes de faena y una demanda debilitada.
Los datos relevados por ROSGAN muestran con claridad esta diferencia. Entre enero y agosto, la industria frigorífica procesó 8,13 millones de vacunos, casi un 10% menos que en igual período de 2025 y el registro más bajo para los primeros ocho meses del año desde 2014.
Detrás de ese promedio general aparecen, sin embargo, dos comportamientos marcadamente diferentes.
Los frigoríficos exportadores sostienen la actividad
Aunque no existen estadísticas oficiales que permitan conocer con precisión el destino de la producción de cada establecimiento, la nómina de empresas adjudicatarias de cupos de exportación correspondientes a la Cuota Hilton 2026/27 permite realizar una aproximación sobre la evolución de ambos segmentos.
Las 44 firmas que recibieron cupos bajo la categoría "industrias" faenaron durante los primeros ocho meses del año 3,19 millones de cabezas, frente a las 3,07 millones registradas en igual período de 2025.
Esto representa un incremento del 4% interanual, en un contexto general de retracción de la faena.
Por diferencia, el resto de la industria habría procesado alrededor de 4,94 millones de animales, aproximadamente un millón menos que un año atrás. La caída interanual de este grupo se ubicaría en torno al 17%.
La diferencia también se observa en los valores obtenidos por cada segmento. El mercado internacional atraviesa un escenario de demanda más favorable, con precios significativamente superiores a los registrados un año atrás.
En agosto, el valor promedio de la carne vacuna exportada alcanzó los US$ 5.556 por tonelada, un 26% por encima del nivel de agosto de 2025.
La mejora de los precios internacionales permite a los frigoríficos exportadores sostener sus niveles de actividad y, al mismo tiempo, afrontar con mayor margen una estructura de costos que continúa siendo elevada.
El mercado interno, entre el consumo y los costos
La situación es diferente para las empresas más dependientes del consumo doméstico. En este segmento, la demanda permanece prácticamente estancada y los precios de la carne vacuna evolucionan por debajo de la inflación.
Según los datos relevados por el INDEC, el valor promedio de cuatro cortes de carne vacuna se ubicó en agosto en $18.533 por kilo. En lo que va del año, el incremento nominal acumulado alcanza el 16%, frente a una inflación del 33,5% para el mismo período.
Además, el precio de la carne vacuna lleva varios meses con escasas variaciones, lo que limita la posibilidad de trasladar al consumidor el aumento de los costos generales de la economía.
El deterioro del poder adquisitivo aparece como uno de los factores centrales detrás de este comportamiento. Con una mayor proporción de los ingresos destinada a servicios y otros consumos básicos, los hogares reducen determinados gastos o buscan alternativas de menor precio.
En el mercado de carnes, ese proceso se refleja en una mayor participación de pollo y cerdo, que funcionan como sustitutos de la carne vacuna para parte de los consumidores.
De acuerdo con el análisis de ROSGAN, en el último año el consumo per cápita de carne vacuna perdió más de 4,5 kilos, una reducción que fue parcialmente compensada por otras proteínas animales.
De esta manera, aun con una oferta de carne vacuna más limitada, los precios en el mercado interno encuentran dificultades para reaccionar en la misma proporción.
La hacienda y una estructura industrial bajo presión
Por el lado de los costos de abastecimiento, el valor de la hacienda en pie se mantuvo relativamente estable durante los últimos meses e incluso registró algunos retrocesos durante agosto. Esta situación aportó cierto alivio a la operatoria de los frigoríficos, especialmente a los que abastecen al mercado interno.
Sin embargo, una eventual mejora adicional en la relación entre el precio de compra de la hacienda y el valor de venta de la carne no necesariamente alcanzaría para revertir el deterioro acumulado por las empresas con bajos niveles de actividad.
El problema radica en el peso de los costos fijos y de estructura sobre una industria que necesita determinados niveles de utilización de su capacidad instalada para sostener su eficiencia operativa.
La menor disponibilidad de animales, por lo tanto, no impacta únicamente sobre el volumen de faena. También modifica la ecuación económica de las plantas frigoríficas y profundiza las diferencias entre aquellas que cuentan con acceso a mercados internacionales y las que dependen principalmente del consumo argentino.
La exportación gana participación
Más allá de la coyuntura, ROSGAN advierte sobre un escenario que podría profundizarse en los próximos años: una oferta ganadera limitada frente a una demanda internacional que mantiene un fuerte dinamismo.
En ese contexto, la exportación tenderá a ganar participación dentro del destino de la producción argentina.
Los datos de los primeros ocho meses del año ya muestran esa tendencia. Las ventas externas absorbieron alrededor del 30% de la carne producida, frente al 25,8% registrado en igual período del año anterior.
La participación exportadora, además, mostró una tendencia creciente durante los últimos meses.
Este cambio plantea nuevos desafíos para la industria frigorífica, que deberá adecuar su estructura a una matriz en la que el mercado internacional tendrá un peso cada vez mayor.