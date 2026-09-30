La exportación gana terreno

Carne vacuna: la menor oferta reconfigura el negocio frigorífico

La faena vacuna cayó casi 10% en los primeros ocho meses del año y alcanzó su nivel más bajo para ese período desde 2014. Mientras los frigoríficos con mayor perfil exportador lograron incrementar su actividad, las empresas más vinculadas al consumo doméstico registraron una fuerte retracción.