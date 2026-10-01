Pasa de muy fuerte a fuerte

El Niño podría ser menos intenso y cambiar las perspectivas de lluvias para la primavera

El calentamiento del Pacífico continúa en niveles elevados, pero septiembre terminó con lluvias por debajo de los promedios en buena parte de la región pampeana. Un especialista de la BCR advierte que la intensidad proyectada del fenómeno viene descendiendo y que será necesario recalcular las perspectivas para octubre, noviembre y diciembre.