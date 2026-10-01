Más lluvias, más humedad y caminos complicados

Colmenas fuertes y apiarios preparados: las claves de la apicultura ante El Niño

El escenario climático previsto para la primavera obliga a ajustar el manejo de los apiarios. Desde la Cooperativa Apícola COSAR recomiendan trabajar con colmenas fuertes, bien nutridas y sanitariamente controladas, elevarlas en zonas de riesgo, prever problemas de acceso y extremar los cuidados durante la cosecha de miel.