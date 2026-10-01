Andrea Sarnari continuará al frente de la Federación Agraria Argentina (FAA) luego de ser reelegida presidenta durante el 112° Congreso Anual Ordinario de la entidad, donde obtuvo más del 90% de los votos.
Andrea Sarnari fue reelegida al frente de la Federación Agraria Argentina
La dirigente fue ratificada como presidenta de la Federación Agraria Argentina durante el 112° Congreso Anual Ordinario de la entidad. La acompañarán José Luis Careggio y José Luis Volando como vicepresidentes, mientras que Claudio Angeleri y Orlando Marino fueron elegidos como síndicos.
El resultado ratificó la continuidad de la actual conducción de la organización gremial agropecuaria, que representa principalmente a pequeños y medianos productores de distintas regiones del país.
Junto con Sarnari fueron elegidos José Luis Careggio, representante de Córdoba por el Distrito 2, como vicepresidente primero, y José Luis Volando, de Córdoba por el Distrito 5, como vicepresidente segundo.
En tanto, Claudio Angeleri, de Buenos Aires y representante del Distrito 9, fue elegido síndico titular, mientras que Orlando Marino, de Mendoza y del Distrito 13, ocupará el cargo de síndico suplente.
Continuidad en la conducción
Luego de conocerse el resultado, Sarnari agradeció la participación de los congresales y el trabajo realizado durante las jornadas del encuentro. También dio la bienvenida a los nuevos directores elegidos y reconoció la tarea desarrollada por las autoridades que finalizaron su mandato.
En su discurso, la presidenta de FAA planteó como uno de los ejes de la nueva etapa la continuidad del trabajo en representación de los productores y de las comunidades rurales, con especial atención a las dificultades económicas, productivas y climáticas que atraviesa el sector.
“Tenemos que seguir trabajando como esa gran Federación Agraria que somos y que tiene un rol social, productivo, político gremial, tan comprometido con nuestra comunidad”, sostuvo Sarnari.
La dirigente también llamó a ampliar la mirada de la entidad y mantener una participación activa frente a las dificultades que atraviesan distintos sectores de la sociedad.
Pequeños y medianos productores
Sarnari remarcó que la representación de los pequeños y medianos productores continuará siendo uno de los principales objetivos de la entidad, aunque planteó que la actividad gremial debe contemplar también las problemáticas que afectan al conjunto de la sociedad.
“Creo que nuestra institución tiene que estar al servicio de toda la comunidad, por supuesto enfocada especialmente en los pequeños y medianos productores”, señaló.
En ese marco, hizo referencia al impacto de la situación económica sobre las familias productoras y sostuvo que el nuevo período de gestión estará orientado a acompañar a quienes enfrentan dificultades vinculadas con los costos, las condiciones climáticas y el comportamiento de los mercados.
“El compromiso que volvemos a asumir hoy es ese: no vamos a bajar los brazos”, afirmó.
Diálogo, planificación y políticas públicas
De cara al próximo período, Sarnari señaló que la entidad buscará profundizar el trabajo con los productores que participan de la organización y también con aquellos que no pudieron asistir al Congreso.
“Continuaremos trabajando con y por cada uno de nuestros productores, no sólo con los que hoy están presentes, sino con los que quedaron en casa, los que están sufriendo y padeciendo muchas condiciones adversas a nivel económico, o derivadas de las condiciones climáticas o de mercado”, expresó.
Finalmente, planteó la necesidad de fortalecer el diálogo entre los distintos actores y el funcionamiento de las instituciones como herramientas para avanzar en políticas públicas vinculadas con el desarrollo productivo.
“Vamos a redoblar los esfuerzos para no sólo trabajar por nuestra entidad, sino trabajar por esta Argentina que necesita cada vez más diálogo, cada vez más pensamiento estratégico; que necesita fortalecer las instituciones para que podamos proyectar, para que podamos tener planificación y para que podamos hacer realidad las políticas públicas que necesitamos”, concluyó.