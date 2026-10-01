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Andrea Sarnari fue reelegida al frente de la Federación Agraria Argentina

La dirigente fue ratificada como presidenta de la Federación Agraria Argentina durante el 112° Congreso Anual Ordinario de la entidad. La acompañarán José Luis Careggio y José Luis Volando como vicepresidentes, mientras que Claudio Angeleri y Orlando Marino fueron elegidos como síndicos.