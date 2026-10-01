Con 76.100 hectáreas cosechadas

El algodón cerró su ciclo en el norte santafesino con una producción de 129.405 toneladas

La campaña algodonera 2025/26 finalizó con 76.100 hectáreas cosechadas, un rendimiento promedio de 1.700 kg/ha y una producción de 129.405 toneladas. Las lluvias de la última semana, después de seis semanas de ausencia, recompusieron la disponibilidad de agua superficial y mejoraron las condiciones para el trigo.