Este jueves durante la 5° Marcha Federal Universitaria se registraron disturbios en la zona de la Plaza del Congreso.
Momentos de tensión en la Plaza del Congreso en el marco de la Marcha Universitaria
Pese a los incidentes y la fuerte lluvia en la Capital Federal, las centrales universitarias realizaron el acto para reclamar fondos para la educación pública. Hay 30 detenidos.
Estos hechos sucedieron minutos antes del acto central, donde se leyó un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros, en la Plaza del Congreso.
Los disturbios comenzaron pasadas las 15:30, cuando un grupo de manifestantes, varios encapuchados, vandalizó volquetes de basura, baldosas, bancos de cemento de la plaza, al mismo tiempo en que tiraron cascotes y proyectiles hacia el Parlamento, situación que dio inicio a la confrontación con las fuerzas de seguridad que custodiaban el perímetro.
Según se informó, 30 personas fueron detenidas.
El accionar de las fuerzas
Gendarmería, junto a la Policía Federal y de la Ciudad de Buenos Aires, activó el protocolo de dispersión y lanzó gases lacrimógenos, además del gas pimienta, que llegó hasta el Anexo del Diputados y afectaron a empleados del edificio. Paralelamente, desplegaron camiones hidrantes para alejar a los manifestantes de las vallas y efectuaron disparos con balas de goma.
Durante la cobertura en vivo, se reportaron diversas agresiones a la prensa, entre las que se encontró la de un camarógrafo de televisión que se encuentra, hasta el momento, fuera de peligro.
Heridos y atención médica del SAME
De acuerdo al parte del SAME, se asistió en el momento a un hombre que no precisó de traslado, y a dos mujeres adultas: la primera de 57 años con sospecha de ACV , traslada al Hospital Ramos Mejía, y la segunda con dificultad respiratoria a la que, hasta el momento, se le envió una ambulancia para controlarla.
Según fuentes policiales, hubo dos efectivos de la Policía Federal heridos y un manifestante detenido por la Policía de la Ciudad.
Esta situación generó diversos focos de conflicto sobre las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, e impulsó a la desconcentración obligada de los presentes, también ayudada por la fuerte lluvia que comenzó minutos después.
A pesar de la situación, los organismos y federaciones convocantes dieron inicio al acto central previsto cerca de las 16.hs., del otro lado de la plaza, donde se mantuvo el reclamo por la aplicación "inmediata y efectiva" de la Ley de Financiamiento Universitario.