En todo el país

Santa Fe vivió otra masiva marcha universitaria con el pedido de “garantizar el futuro”

Reunió a docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y ciudadanos que acompañaron la movilización desde El Molino hasta el Rectorado de la UNL. El reclamo por el financiamiento, los salarios y las becas se mezcló con la defensa de las instituciones democráticas y del sistema científico.