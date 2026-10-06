Desde la Justicia

Financiamiento universitario: declararon “inconstitucional” el decreto que frenó la ley

El juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo presentado por el CIN y la UBA. Consideró que el Poder Ejecutivo utilizó un mecanismo que, en los hechos, funcionó como un nuevo veto a una ley que el Congreso había ratificado con mayoría agravada. Ordenó aplicar la norma.