El reclamo por el financiamiento de las universidades públicas congregó este viernes en el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) a autoridades de las principales instituciones universitarias con sede en Santa Fe y a legisladores nacionales de la provincia. El encuentro tuvo como eje el pedido de que se cumpla de manera efectiva la Ley de Financiamiento Universitario y que el Presupuesto 2027 contemple los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema.
Rectores y legisladores nacionales por Santa Fe se unieron para exigir fondos universitarios
Autoridades de la UNL, la UNR, la UNRaf y la UTN convocaron este viernes a legisladores nacionales para plantear la situación presupuestaria del sistema universitario. De los 22 representantes por Santa Fe participaron 5 y una asesora. Los rectores advirtieron sobre el impacto que tendría el proyecto de Presupuesto 2027 si no se modifica.
De los 22 legisladores nacionales que representan a Santa Fe (19 diputados y tres senadores) fueron 5 los que participaron personalmente y una legisladora estuvo representada. Respondieron a la convocatoria el senador nacional Marcelo Lewandowski y los diputados Pablo Farías, Diego Giuliano, Germán Martínez y Caren Tepp. En tanto, la diputada Florencia Carignano no pudo asistir y estuvo representada por su asesora Candelaria Bottero.
La reunión fue encabezada por la rectora de la UNL, Laura Tarabella, y contó con la participación del rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci; la vicerrectora de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), María Cecilia Gutiérrez; el decano de la UTN Santa Fe, Alejandro Tóffolo; y el decano de la UTN Rafaela, Oscar David. También estuvieron representantes de los gremios docentes y no docentes, organizaciones estudiantiles, decanos y decanas y consejeros superiores de la UNL.
Una bandera de “Defensa de la universidad pública y gratuita”, colgada desde las barras, presidía el recinto. Algunos de los ausentes se excusaron por diferentes compromisos de agenda, entre ellos, Esteban Paulón (viajó a Brasil por las elecciones), Carolina Losada y Gisela Scaglia. Desde la organización señalaron que los legisladores de La Libertad Avanza no respondieron a las invitaciones.
La advertencia de los rectores
En la conferencia de prensa posterior a la reunión, Tarabella planteó que el encuentro buscó acercar a los legisladores la posición del sistema universitario frente al proyecto de Presupuesto 2027. “A un año de la ratificación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso nacional aún continuamos con el reclamo para que su cumplimiento sea efectivo, inmediato e integral”, sostuvo.
La rectora recordó que “el presupuesto que aprobamos en el marco del CIN dista mucho del que presentó el Ejecutivo nacional” y planteó la necesidad de “contar con presupuestos razonables para sostener todas las funciones sustantivas”. Asimismo, dijo que los legisladores “se pusieron a disposición para poder conversar, e incluso que podamos ir cuando se discuta el tema en las comisiones del cuerpo pertinente”.
Bartolacci, por su parte, advirtió sobre el deterioro acumulado. “Cayó a la mitad la transferencia de los recursos en los últimos 3 años", afirmó. Y puso como ejemplo la situación de la UNR. Según explicó, los fondos proyectados por el Gobierno nacional en el Presupuesto 2027 alcanzarían prácticamente para afrontar los salarios, sin contemplar ni las actualizaciones ni los gastos de funcionamiento. “No vamos a tener para pagar luz, agua y gas”, alertó.
El rector de la UNR y presidente del CIN (organismo que nuclea a los rectores de todo el país) remarcó que el objetivo ahora es lograr, primero, que se cumpla la Ley de Financiamiento vigente y, segundo, modificar el proyecto de Presupuesto 2027. “Pedimos que sea razonable. Nadie pidió holgura porque todos somos conscientes de la situación del país que es delicada”, sostuvo, al tiempo que se manifestó “conforme” con la asistencia de los legisladores en Santa Fe porque “algunos ya habían manifestado (su posición) y otros que no pudieron asistir”.
Desde la UTN Santa Fe, Tóffolo señaló que el ajuste ya se refleja en las aulas y laboratorios. “Sufrimos el deterioro que estamos viendo en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, en nuestro equipamiento”, expresó. También destacó la presencia de distintos sectores universitarios y legisladores en defensa del sistema.
Pablo Farías: "El Congreso ya se expresó"
Consultado por la prensa, el diputado Pablo Farías puso el foco en la responsabilidad del Congreso y en las leyes que ya fueron aprobadas. En ese sentido, cuestionó la ausencia de los legisladores “fundamentalmente los de La Libertad Avanza, que no se comunicaron. Porque, por ejemplo, del bloque nuestro hubo razones de agenda, no porque no hubo voluntad de venir de Provincias Unidas. Pero el bloque libertario sí no se expresó, ni siquiera contestó los mensajes que se le mandaron desde aquí", señaló.
Para Farías, esa ausencia "muestra una definición de parte de ellos", pero el eje del reclamo excede las posiciones partidarias. "Acá es un tema de la universidad pública, el financiamiento de la universidad pública, como lo es el financiamiento para el sistema para las personas con discapacidad, son temas que nos cruzan fuertemente a los argentinos", sostuvo.
El diputado remarcó que el Congreso ya tomó posición en distintas oportunidades frente al financiamiento universitario. "Creo que, mayoritariamente, la expresión se ha hecho en el Congreso en diversos momentos, votando leyes, insistiendo frente a vetos, rechazando inclusive la negativa del gobierno de cumplir estas leyes", afirmó.
Y agregó: "Creo que aquí ya no hay duda. Pasó con el Presupuesto 2027, que se presentó con artículos que a la semana hasta el mismo bloque oficialista rechazó sobre el desfinanciamiento del sistema para las personas con discapacidad".
“Creo que hay una insistencia en el Gobierno sobre algunos temas que ya el Congreso se expresó, que han sido rechazados y que van a volver a ser rechazados", sostuvo el diputado. Ubicó el financiamiento universitario entre esas cuestiones y cerró: "El financiamiento de la universidad pública es una problemática de estas y las vamos a defender hasta las últimas circunstancias".
Lewandowski: "La universidad no es una conquista de un partido"
Por su parte, Lewandowski planteó que el debate presupuestario debe ser leído como una discusión sobre el modelo de país y no solamente como una cuestión de partidas. “Me parece muy bueno el hecho de intervenir todos los sectores. Yo creo que las cosas se arreglan cuando cada uno en su lugar sabe de qué se trata y cómo llevar adelante una comunión de ideas", sostuvo.
Para el senador, el sistema universitario forma parte de una política de desarrollo vinculada con la ciencia y el conocimiento. "Acá hay un concepto de país, un modelo de país que desinvierte en ciencia y tecnología, que desinvierte en universidad, que desinvierte en lo que todos los países están buscando: crecimiento a partir de la materia gris", afirmó.
Consultado sobre el Presupuesto 2027, sostuvo que será necesario trabajar para modificar las partidas previstas. "Ojalá se puedan modificar", dijo, y planteó que el grupo de legisladores presentes no alcanza para resolver el debate. “Lamentablemente, no estuvo el oficialismo ni la oposición amigable que debería ayudar a que el país sea distinto, y no avalándole cosas que hacen a estas instancias”, espetó.
Reclamó, finalmente, una mirada que trascienda las pertenencias partidarias. "La universidad pública no es una conquista de un partido", afirmó Lewandowski.
Giuliano: "Están al límite del Estado de Derecho”
El diputado Giuliano, en tanto, sostuvo que el problema excede la discusión presupuestaria y apuntó al incumplimiento de una ley que fue aprobada por el Congreso. "Yo creo que estamos frente a una gravedad que, como lo han dicho los decanos y los rectores, es terminal. Y duele decirlo, no es dramático, es real lo que están planteando", afirmó.
El legislador destacó el papel histórico de las universidades nacionales y particularmente el de las instituciones santafesinas. "Santa Fe tiene universidades de punta, muy importantes. La Universidad del Litoral es reconocida en todo el país y en el mundo. Lo mismo la Universidad Nacional de Rosario y las nuevas universidades; la Tecnológica, que se ha incorporado en la parte específica de la industria y tecnología", señaló.
El legislador también cuestionó la ausencia de una mayor cantidad de representantes santafesinos. "Aquí faltan muchos legisladores que, independientemente del partido político al que uno pertenezca, tienen que defender a Santa Fe y a sus universidades", sostuvo.
Y puso el acento en la situación institucional que, según su interpretación, genera el incumplimiento de la ley. "El Congreso ya votó, Diputados 5 veces votó lo mismo. Están en el límite del Estado de derecho. Seguir incumpliendo, seguir rechazando lo que el Parlamento decide pluralmente es un hecho ya que 'está al límite de la constitucionalidad'", afirmó.