En la UNL

Rectores y legisladores nacionales por Santa Fe se unieron para exigir fondos universitarios

Autoridades de la UNL, la UNR, la UNRaf y la UTN convocaron este viernes a legisladores nacionales para plantear la situación presupuestaria del sistema universitario. De los 22 representantes por Santa Fe participaron 5 y una asesora. Los rectores advirtieron sobre el impacto que tendría el proyecto de Presupuesto 2027 si no se modifica.