Reunión pública

Rectores universitarios hicieron un “cabildo abierto” para reclamar por el financiamiento

El comité ejecutivo del CIN sesionó en el Cabildo de Buenos Aires para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y convocar a la marcha del 15 de octubre. La rectora Tarabella estuvo presente.