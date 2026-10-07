Los rectores de las universidades nacionales trasladaron este miércoles a la tarde su reunión mensual del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al Cabildo de Buenos Aires para reclamar el cumplimiento “pleno” y “efectivo” de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la Justicia.
Rectores universitarios hicieron un “cabildo abierto” para reclamar por el financiamiento
El comité ejecutivo del CIN sesionó en el Cabildo de Buenos Aires para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y convocar a la marcha del 15 de octubre. La rectora Tarabella estuvo presente.
El encuentro, que primeramente se iba a realizar en la Plaza de Mayo pero por razones climáticas se resguardaron de la lluvia en las galerías del Cabildo, fue encabezado por el presidente del organismo, Franco Bartolacci (rector de la UNR).
“La idea fue transformar la reunión formal en este encuentro, a pocas horas de conocerse el fallo sobre la cuestión de fondo -que veníamos reclamando- para que se cumpla la ley de Financiamiento Universitario, y para reclamar de una manera distinta por el Presupuesto 2027. También frente a una semana donde tenemos que trabajar para que la convocatoria a la próxima marcha federal del 15 de octubre sea la más masiva de todas”, expresó Bartolacci, en el evento que se transmitió en vivo por el canal de Youtube del CIN.
Luego de anotar en un pizarrón “reunión pública”, consideró que se trata de un “cabildo abierto” y añadió que “es insólito que hayamos llegado a este punto y todavía no tengamos respuestas”.
Cabe destacar que la Justicia federal declaró este martes la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno nacional había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, y ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha de inmediato las medidas necesarias para cumplir con la norma sancionada por el Congreso. El Gobierno ya anunció que apelará la decisión.
En ese marco, Bartolacci indicó que “hay un ensañamiento incomprensible del Gobierno nacional para con el sistema universitario y la ciencia del país; y una aspiración por mantenerse al margen de la ley”. Y añadió que “es nuestra responsabilidad resguardar nuestra institucionalidad democrática del país. Hoy puede ser la ley de financiamiento universitario, mañana cualquier otra”.
En ese sentido, el presidente del organismo -que nuclea a los rectores de las universidades de todo el país- convocó a “sensibilizar” a los diputados y senadores nacionales por cada provincia (“y también a los gobernadores”) a que incluyan en el proyecto de Presupuesto -enviado por el Ejecutivo nacional- los fondos que necesitan las casas de estudio para seguir funcionando.
“La manifestación del 15 tiene que ser contundente en todo el país. Fuimos muy pacientes”, consideró. E indicó que “¿qué más hay que hacer frente a todo lo que hemos hecho?”, en referencia a las leyes obtenidas, al rechazo del veto por parte del Congreso, y a los fallos judiciales “de todo tipo”. “Si no se escucha a las universidades, al Congreso y a la Justicia, que se escuche la voz del pueblo”, lanzó Bartolacci.
Después, tomaron el micrófono distintos rectores y referentes de los gremios que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales, con duros discursos frente a la posición que tomó el Ejecutivo nacional con relación a los fondos universitarios.
Tarabella, presente
La rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella -quien ocupa el cargo de presidenta de la Comisión de Acreditación dentro del CIN-, estuvo presente en esa suerte de “acto-reunión” en el Cabildo, tal y como lo había anticipado este martes a El Litoral.
“Todos los primeros miércoles de cada mes sesionamos en el Comité Ejecutivo, así que vamos a abordar lo atinente al fallo y a las medidas a seguir, fundamentalmente, toda la discusión en torno al presupuesto universitario 2027”, había adelantado.
“Necesitamos que los legisladores nos ayuden para que se acerque el Presupuesto que presentó el Ejecutivo, al que nosotros consideramos como más razonable para el sostenimiento de las funciones sustantivas”, explicó, tras recordar que el viernes pasado en la UNL se reunieron los rectores de universidades nacionales con sede en la provincia junto a los diputados y senadores nacionales por Santa Fe.
“En la cuestión de fondo ya hay un fallo favorable. Y bregamos por los presupuestos razonables para que nuestras casas de estudio puedan, el año que viene, no solo abrir las puertas, sino desarrollar todas las funciones que les competen”, añadió.
Consultada sobre la próxima marcha federal del 15 de octubre, Tarabella indicó que “como en las anteriores, si bien va a tener el epicentro en Buenos Aires, nosotros estamos diagramando acá la movilización conjuntamente con la Universidad Tecnológica Regional Santa Fe”.
“Vamos a reclamar con más fuerza y firmeza que nunca que la Ley de Financiamiento Universitario se cumpla, más ahora que tenemos nuevamente un fallo favorable de la Justicia que resuelve sobre la cuestión de fondo, y no solo la cautelar que quedó firme”, dijo la rectora.
Informe de la UTN
En la sesión del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de este miércoles, el rector Rubén Soro convocó a las Facultades Regionales a participar de la 5ta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, y planteó que la movilización tendrá una agenda que excede la defensa de la universidad pública e incluirá la situación de las personas con discapacidad y el endeudamiento de los trabajadores.
En ese punto, el rector presentó un relevamiento realizado por la universidad sobre la situación financiera de su personal. Según explicó, el 52% de los trabajadores “no docentes” y alrededor del 43% de los docentes registran algún nivel de endeudamiento.
Soro también puso el foco en el presupuesto universitario para 2027 y en la necesidad de contar con recursos para sostener salarios, ciencia y tecnología, infraestructura y becas estudiantiles. “Tenemos convicciones plenas en nuestra universidad por la esencia que tenemos como universidad tecnológica y vamos a estar de pie”, afirmó, al cerrar su intervención al inaugurar el encuentro del máximo órgano de gobierno de la UTN que, por primera vez, tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe.