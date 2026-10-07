Situación universitaria en agenda

La UTN reunió en Santa Fe a 30 decanos y, por primera vez, al Consejo Superior

El encuentro se realizó este martes en la Facultad Regional Santa Fe. El ministro José Goity participó del cierre de esa reunión y dijo que trabajan en un programa de "posgrados". Este miércoles, por primera vez en la historia, el Consejo Superior de la UTN sesionó en la ciudad.