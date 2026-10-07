La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) trasladó esta semana parte de su agenda institucional a Santa Fe. Este martes, la regional local fue sede de una reunión de decanos y decanas de las 30 facultades que integran la universidad, un encuentro que tuvo como ejes la situación que atraviesa el sistema, cuestiones académicas y administrativas y los desafíos vinculados con la ciencia, la tecnología y la extensión. La agenda institucional continuó este miércoles con la 5ta reunión del año del Consejo Superior, que se realiza por primera vez de manera presencial en la ciudad de Santa Fe.
La UTN reunió en Santa Fe a 30 decanos y, por primera vez, al Consejo Superior
El encuentro se realizó este martes en la Facultad Regional Santa Fe. El ministro José Goity participó del cierre de esa reunión y dijo que trabajan en un programa de "posgrados". Este miércoles, por primera vez en la historia, el Consejo Superior de la UTN sesionó en la ciudad.
Ambos encuentros -encabezados por el rector de la UTN, Rubén Soro- fueron una oportunidad para profundizar el carácter federal de la UTN y fortalecer el vínculo entre sus distintas facultades regionales. De los 30 decanos, 27 estuvieron presentes en Santa Fe y otros tres participaron por Zoom.
“Somos una universidad muy federal, distinta, con 30 sedes a lo largo y ancho del país”, resumió Soro, al referirse a la decisión de trasladar a Santa Fe tanto la reunión de decanos como el plenario del Consejo Superior. Explicó que la fecha fue adelantada para hacer coincidir ambos encuentros con los Juegos Deportivos UTN -que se extienden hasta el domingo-, pero remarcó que la presencialidad tiene además un sentido institucional.
Según explicó a los medios de comunicación, en la reunión se abordaron “temas académicos, administrativos, relacionados a la ciencia y la tecnología, al extensionismo”, en una dinámica de trabajo que la universidad sostiene periódicamente.
El presupuesto y el fallo judicial
La situación presupuestaria de las universidades también ocupó un lugar central en las conversaciones de los decanos. El mismo martes se conoció la sentencia judicial que declaró “inconstitucional” el decreto que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con su cumplimiento.
“Hay una sentencia judicial en donde obliga al Ejecutivo a cumplir con la plena ejecución de la ley de financiamiento universitario”, señaló Soro. Y agregó: “Es un paso más. Pero, bueno, acá se desoye indudablemente al Poder Legislativo y al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo hace oídos sordos de esta sentencia, así que veremos cómo seguimos”.
En este escenario, Soro planteó que la universidad debe sostener su agenda propia aun en medio del conflicto presupuestario. “Más allá de la difícil situación, seguimos y tratamos de generar músculos ante esta situación que nos perjudica”, sostuvo.
Goity: articulación por los posgrados
La presencia del ministro de Educación de la provincia, José Goity en el cierre del encuentro de decanos de la UTN estuvo vinculada a la articulación que la provincia viene desarrollando con la universidad, pero también al aprovechamiento de la infraestructura construida para los Juegos Suramericanos que se realizaron en Santa Fe, donde se alojan por estos días los 2 mil estudiantes tecnológicos.
El ministro explicó a El Litoral que “nosotros tenemos la vocación de trabajar en conjunto, el sistema educativo se tiene que pensar integralmente”. En ese marco, mencionó además una agenda de trabajo que excede al encuentro puntual de esta semana: la Provincia está avanzando junto a las universidades con un banco de oferta de posgrados para docentes de nivel superior.
“Todas las universidades que tienen sede en la provincia ya ofrecieron e incorporaron ofertas académicas de posgrado, y pronto vamos a lanzar un programa de capacitación en posgrado. Estamos trabajando con agendas concretas y con las cinco regionales de la UTN que hay en la provincia, tenemos un buen diálogo”, afirmó.
Esa articulación también fue valorada por Alejandro Tóffolo, decano de la Facultad Regional Santa Fe. Según señaló, durante la reunión con Goity se habló de la problemática de la transición entre las escuelas técnicas y las carreras de ingeniería. “Hay un abordaje ahí que podemos hacer en forma conjunta, que ya inclusive veníamos teniendo reuniones para hacer alguna agenda común”, explicó. Para el decano santafesino, el objetivo es que la articulación se traduzca en acciones “concretas que podamos hacer y que le sirvan a nuestros chicos y chicas de la provincia”, resumió.
Crecimiento y hasta un satélite
Diana Bohn, decana de la Facultad Regional Chubut, señaló a El Litoral que, aun en medio de las dificultades presupuestarias, la UTN mantiene abierta la discusión sobre el crecimiento y los desafíos tecnológicos. “El conflicto universitario, los sueldos docentes y no docentes, el equipamiento, la falta de infraestructura, todo eso nos preocupa, pero también nos ocupa todo esto otro: ¿cómo seguimos?”, planteó. En ese sentido, sostuvo que las Regionales trabajan para “sostener la calidad educativa, la calidad de investigación y darle oportunidades a nuestros jóvenes que son el futuro del país”.
Una mirada similar aportó Fernando Scholtus, decano de la Facultad Regional Mar del Plata (hijo de Ricardo, quien fuera histórico decano de la facultad Santa Fe por 26 años), quien destacó que los encuentros entre Regionales permiten discutir cuestiones de largo plazo, más allá de la coyuntura presupuestaria. En ese sentido, señaló que las nuevas demandas están relacionadas con áreas como “energía, minería, el agro”, según las características de cada territorio, y también con la agenda tecnológica: “La IA, la inteligencia, el manejo de datos, todos estos temas que hoy están en cartera son parte de la agenda de la Universidad”.
En tanto, Patricia González, decana de la Facultad Regional Neuquén, describió el impacto de la crisis presupuestaria sobre las facultades y destacó la capacidad de adaptación que permitió sostener las actividades. “Creo que nos sacó de nuestra zona de confort, que nunca fue tanto de tanto confort, pero en realidad desarrolló nuestra resiliencia”, afirmó. En el caso de Neuquén, explicó que cuentan con el acompañamiento de los gobiernos municipales de Cutral Có y Plaza Huincul y con vínculos con la industria hidrocarburífera. También señaló que los servicios a terceros financian a la propia facultad y que el aporte del Rectorado permite sostener parte de las actividades.
Por su parte, Carlos Salvador, decano de la Facultad Regional Haedo, destacó el lanzamiento del primer satélite de la UTN, realizado días antes del encuentro de decanos, y adelantó que esperan comenzar a recibir sus primeras señales en la estación terrena de la facultad durante la próxima semana. “La verdad, estamos muy entusiasmados”, expresó, y recordó que Haedo es una de las pocas facultades del país que cuenta con Ingeniería Aeroespacial.
El proyecto demandó entre dos y tres años de trabajo y estaba prácticamente terminado desde el año pasado, pero el lanzamiento se demoró. Salvador reconoció que concretarlo en el actual contexto presupuestario fue posible gracias a una colaboración que permitió acceder a un espacio de lanzamiento a un costo excepcionalmente bajo: “Tuvimos suerte y apoyo en un montón de cosas”.