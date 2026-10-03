Tras los Juegos Suramericanos

Santa Fe fortalece el desarrollo de sus deportistas con becas

“Por decisión del gobernador, Maximiliano Pullaro, acompañamos a los atletas antes de los Juegos y ahora lo vamos a seguir haciendo”, señaló la ministra Victoria Tejeda. A ese apoyo se suman ahora los nuevos espacios deportivos de Rosario, Santa Fe y Rafaela, que ya volvieron a tener actividad y tienen competencias nacionales e internacionales confirmadas.