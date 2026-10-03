Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya terminaron, pero el deporte santafesino vive un momento extraordinario. Los atletas de la provincia no solo cuentan con un esquema de becas para acompañar su preparación: ahora también tienen escenarios y equipamiento de nivel internacional para entrenar y competir sin necesidad de trasladarse a otros lugares.
Santa Fe fortalece el desarrollo de sus deportistas con becas
“Por decisión del gobernador, Maximiliano Pullaro, acompañamos a los atletas antes de los Juegos y ahora lo vamos a seguir haciendo”, señaló la ministra Victoria Tejeda. A ese apoyo se suman ahora los nuevos espacios deportivos de Rosario, Santa Fe y Rafaela, que ya volvieron a tener actividad y tienen competencias nacionales e internacionales confirmadas.
Antes de Santa Fe 2026, los deportistas santafesinos que habían conseguido la clasificación a los Juegos, recibieron una beca de $ 3 millones para afrontar su preparación. La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, confirmó que ese respaldo continuará. “Por decisión de nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, acompañamos a los atletas antes de los Juegos y ahora lo vamos a seguir haciendo”, señaló.
Tejeda recordó que la Provincia cuenta además con un sistema de becas para deportistas federados. Cada año, las federaciones proponen a los atletas de acuerdo con sus méritos deportivos y en noviembre se realiza la entrega de los aportes.
Reconocimiento especial
Además, se realizará un reconocimiento a los deportistas santafesinos que participaron de los Juegos Suramericanos que irá desde los 8 millones para quienes subieron al podio de oro, 6 millones para quienes recibieron plata, 4 millones para quienes obtuvieron bronce, y 2 millones para quienes no obtuvieron medallas.
Para la ministra, la política deportiva no pasa solamente por el alto rendimiento. “Desde el primer día de gestión decidimos que el deporte tenía que ser una herramienta fundamental, no solo desde lo educativo, sino también por los valores, el trabajo en equipo y la posibilidad de que los jóvenes se encuentren con otros jóvenes”, afirmó.
Entrenar en Santa Fe para competir en el mundo
A las becas se suma un cambio concreto que dejaron los Juegos Suramericanos: Santa Fe cuenta hoy con instalaciones que permiten realizar entrenamientos que hasta hace poco obligaban a muchos deportistas a viajar a otras provincias o incluso al exterior.
El secretario de Deportes, Fernando Maletti, explicó que se está realizando un inventario de la infraestructura y el equipamiento incorporados para los Suramericanos para ordenar su utilización durante todo el año.
Entre ellos mencionó el Centro Acuático de Rosario, el Centro Internacional de Tiro, el Invencible Velódromo de Rafaela y la nueva pista de atletismo del CARD. Según indicó, ya existe interés de otras provincias y de países vecinos para utilizar algunos de estos espacios para entrenamientos.
“Lo que nos queda para nuestros deportistas es ahorrarle un viaje, por ejemplo, de dos meses a otro país para poder entrenar y llegar a un Mundial o a un Juego Olímpico. Nuestra Provincia va a tener hoy un equipamiento que lo va a utilizar toda la Argentina”, sostuvo Maletti.
De los Suramericanos a una nueva agenda deportiva
Los nuevos escenarios no tardaron en volver a tener actividad. En la última semana, más de 3.000 jóvenes de los 19 departamentos participan de Santa Fe en Movimiento utilizando la pista de atletismo y otros sectores del CARD. El Invencible Santa Fe, que días atrás recibió el handball de los Juegos, es ahora escenario de las competencias de futsal masculino y femenino del programa provincial.
Y octubre también ya tiene agenda confirmada. El 10, el Centro Acuático de Rosario recibirá la Copa Santa Fe de Natación; del 10 al 12, el Invencible Velódromo de Rafaela tendrá un Campus de Ciclismo; y del 14 al 16, el Invencible Santa Fe será sede del Campeonato Suramericano de Futsal.
Del 16 al 18 de octubre, la nueva pista del CARD recibirá el XII Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo, mientras que el 29 y 30 se disputará la Copa Santa Fe de Futsal. En Rafaela, del 4 al 14 de noviembre, el Velódromo será escenario del Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista.
También del 6 al 11 de octubre Santa Fe recibirá por primera vez los Juegos Deportivos de la UTN, con 2.000 estudiantes de sus 30 facultades regionales, que se alojarán en la Villa Suramericana.