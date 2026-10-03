El Turismo Carretera ya tiene todo preparado en el Autódromo Ciudad de San Nicolás, donde este fin de semana disputará la duodécima fecha del campeonato, correspondiente a la segunda jornada de la Copa de Oro.
San Nicolás recibe al Turismo Carretera por la segunda fecha de la Copa de Oro
El Autódromo Ciudad de San Nicolás será escenario este fin de semana de la duodécima fecha del campeonato y segunda de la Copa de Oro. Los equipos ya se instalaron en el circuito y este sábado comenzará la actividad oficial con los primeros entrenamientos.
Desde las primeras horas del viernes, el público comenzó a ingresar al predio y los equipos terminaron de instalarse en los boxes con sus respectivos autos. El movimiento en el circuito marcó el inicio de un fin de semana que tendrá actividad en pista desde este sábado.
La cercanía de San Nicolás con buena parte de los equipos y pilotos permitió que las estructuras completaran durante las últimas horas los trabajos en sus talleres antes de trasladarse al autódromo.
La presentación de la carrera, con los autos en las calles
La previa oficial tuvo uno de sus momentos centrales el viernes por la tarde, con la tradicional recorrida de autos por las calles de San Nicolás.
El BMW de Julián Santero encabezó la caravana, que también contó con la participación de Elio Craparo y Nicolás Trosset. El recorrido comenzó en el autódromo y continuó por distintos sectores de la ciudad hasta finalizar en Costanera Alta, donde se realizó la conferencia oficial de presentación de la fecha.
Además de Santero, participaron Agustín Canapino, Ignacio Faín, Juan José Ebarlín, Facundo Chapur, Jeremías Scialchi y Elio Craparo. En representación de la ACTC estuvo su gerente general, Fernando Miori.
Con esta actividad quedó formalmente presentada la segunda fecha de la Copa de Oro en San Nicolás, que tendrá al público como uno de los protagonistas durante todo el fin de semana.
La actividad comienza este sábado
La acción en pista comenzará este sábado por la mañana. El Turismo Carretera tendrá su primer entrenamiento desde las 9:15, mientras que el TC Pista saldrá a pista a partir de las 10:50.
La jornada continuará con el resto de las actividades previstas para ambas categorías, mientras los pilotos comenzarán a definir sus posiciones de cara a las instancias decisivas del fin de semana.
El antecedente: Canapino ganó en 2025
La última visita del Turismo Carretera a San Nicolás se produjo el 4 y 5 de octubre de 2025, también por la duodécima fecha del campeonato y la segunda de la Copa de Oro.
En aquella oportunidad, Agustín Canapino protagonizó una intensa definición con Matías Rossi. El piloto de Arrecifes había conseguido la pole position y establecido el récord del circuito, con un tiempo de 1m25s779.
La final se disputó con la pista mojada y tuvo a Rossi y Canapino como principales protagonistas. El piloto de Toyota logró mantenerse adelante durante buena parte de la competencia, pero Canapino intensificó el ataque en las últimas vueltas y consiguió tomar la punta en el giro 23, a dos vueltas del final.
Canapino terminó quedándose con aquella victoria, la quinta de su temporada, y posteriormente cerró el año con su quinto campeonato de Turismo Carretera.
Ahora, un año después, San Nicolás vuelve a recibir a la categoría para una nueva instancia de la Copa de Oro, con el campeonato entrando en su tramo decisivo.