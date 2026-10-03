Automovilismo

San Nicolás recibe al Turismo Carretera por la segunda fecha de la Copa de Oro

El Autódromo Ciudad de San Nicolás será escenario este fin de semana de la duodécima fecha del campeonato y segunda de la Copa de Oro. Los equipos ya se instalaron en el circuito y este sábado comenzará la actividad oficial con los primeros entrenamientos.