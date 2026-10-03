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De la Fuente mantiene la duda sobre Lamine Yamal para enfrentar a República Checa

El entrenador de España evitó confirmar la formación para el encuentro de este sábado ante República Checa por la UEFA Nations League. Destacó la importancia de Lamine Yamal y dejó abierta la posibilidad de que el delantero del Barcelona comience el partido como titular o ingrese durante el encuentro.

De la Fuente no confirmó a Lamine Yamal: “Todas las posiciones son susceptibles de cambios”De la Fuente no confirmó a Lamine Yamal: “Todas las posiciones son susceptibles de cambios”
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El entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente, no confirmó la presencia de Lamine Yamal desde el inicio en el partido de este sábado frente a República Checa por la UEFA Nations League.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el técnico dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones en el equipo y aseguró que “todas las posiciones son susceptibles de que pueda haber algún cambio”.

De la Fuente destacó la importancia de Yamal para el seleccionado, aunque evitó precisar si el delantero del Barcelona estará entre los titulares o comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

Lamine es importante en cualquier momento del partido, puede serlo desde el inicio o desde el minuto 60 o el 45. Es importante siempre”, explicó el entrenador.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain coach Luis De La Fuente before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAYDe la Fuente no confirmó a Lamine Yamal: “Todas las posiciones son susceptibles de cambios”

Además, señaló que la decisión dependerá de cuándo considere que el futbolista puede ser más eficaz para el equipo. “Si se alinea desde el principio o luego, es cuando pensamos que es más eficaz, aunque es difícil pensar cuándo no lo es”, agregó.

Elogios para la joven figura

Más allá de mantener la incógnita sobre su titularidad, De la Fuente destacó la evolución del jugador y su capacidad para interpretar diferentes situaciones dentro y fuera de la cancha.

El entrenador consideró que Yamal “cada día es más maduro” y valoró especialmente su predisposición para asumir las indicaciones del cuerpo técnico.

“Es una persona que acepta cualquier propuesta y la entiende perfectamente. Mañana veremos lo que más nos interesa”, afirmó.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Spain training - Melanie Lane Training Grounds, East Hanover, New Jersey, U.S. - July 16, 2026 Spain coach Luis De La Fuente during training IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent CarchiettaDe la Fuente no confirmó a Lamine Yamal: “Todas las posiciones son susceptibles de cambios”

El técnico también dejó claro que la formación definitiva estará determinada por las necesidades del encuentro. “Sacaremos a los jugadores que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana”, sostuvo antes de remarcar la importancia del compromiso.

España espera un partido exigente

De la Fuente también se refirió al duelo ante República Checa y descartó cualquier posibilidad de subestimar al rival, pese a sus resultados anteriores en la competición.

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“No hay partidos fáciles. Se precisa la excelencia en cada partido para ganar”, afirmó el entrenador español.

En ese sentido, definió al conjunto checo como un equipo “difícil, con buenos jugadores” y advirtió que España deberá mejorar su rendimiento respecto de su última presentación.

“Lo que hemos hecho en el último partido no nos da para ganar este. Hay que ser mejores”, sostuvo De la Fuente.

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El encuentro se disputará este sábado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, donde España buscará continuar su recorrido en la Nations League.

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