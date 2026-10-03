España

De la Fuente mantiene la duda sobre Lamine Yamal para enfrentar a República Checa

El entrenador de España evitó confirmar la formación para el encuentro de este sábado ante República Checa por la UEFA Nations League. Destacó la importancia de Lamine Yamal y dejó abierta la posibilidad de que el delantero del Barcelona comience el partido como titular o ingrese durante el encuentro.