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Colón recibe a Estudiantes de Caseros; la información, minuto a minuto

El sabalero viene de empatar ante All Boys y necesita la victoria para no perder terreno. El rival se ubica séptimo a cuatro puntos del rojinegro.

Tras el empate en Floresta, la misión es ganar en Santa Fe. Foto: Victoria MarinichTras el empate en Floresta, la misión es ganar en Santa Fe. Foto: Victoria Marinich
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Colón no quiere perder terreno en el tramo final del torneo de Primera Nacional y para ello deberá dejar los tres puntos en casa. El rival de turno, Estudiantes de Caseros que marcha séptimo a cuatro puntos del sabalero.

La información, minuto a minuto

10:30 / Sáb. 03.10.2026

Historial reciente

El Sabalero deberá romper la mala racha ante Estudiantes, que ostenta un triunfo de los últimos tres choques. Los otros dos, fueron empate.

10:15 / Sáb. 03.10.2026

Colón “Pincha” de local: va por Estudiantes en modo Reducido

Quedan cinco fechas para terminar la temporada y el equipo vuelve al lugar en el mundo donde juega seguro: con su gente en el Brigadier López. Delfino mete los cambios “cantados” y arregla la zaga como puede.

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09:45 / Sáb. 03.10.2026

TV

El partido se podrá ver por la plataforma de LPF Play desde las 15.

09:30 / Sáb. 03.10.2026

El árbitro

Álvaro Carranza será el juez principal en la cancha de Colón.

09:15 / Sáb. 03.10.2026

Convocados por Delfino

09:00 / Sáb. 03.10.2026

A las 15 en el Brigadier

Colón necesita ganar de local para no perder pisada al lote de arriba. La visita marcha séptimo.

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