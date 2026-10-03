Colón no quiere perder terreno en el tramo final del torneo de Primera Nacional y para ello deberá dejar los tres puntos en casa. El rival de turno, Estudiantes de Caseros que marcha séptimo a cuatro puntos del sabalero.
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Colón recibe a Estudiantes de Caseros; la información, minuto a minuto
El sabalero viene de empatar ante All Boys y necesita la victoria para no perder terreno. El rival se ubica séptimo a cuatro puntos del rojinegro.
Tras el empate en Floresta, la misión es ganar en Santa Fe. Foto: Victoria Marinich
La información, minuto a minuto
10:30 / Sáb. 03.10.2026
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El Sabalero deberá romper la mala racha ante Estudiantes, que ostenta un triunfo de los últimos tres choques. Los otros dos, fueron empate.
10:15 / Sáb. 03.10.2026
Colón “Pincha” de local: va por Estudiantes en modo Reducido
Quedan cinco fechas para terminar la temporada y el equipo vuelve al lugar en el mundo donde juega seguro: con su gente en el Brigadier López. Delfino mete los cambios “cantados” y arregla la zaga como puede.Continuar leyendo →
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