En el partido más relevante de la fecha 32 de la Primera Nacional, Deportivo Madryn dio el golpe de visitante al derrotar por 2 a 0 al líder Ferro Carril Oeste en Caballito. El triunfo le permitió al conjunto sureño consolidarse en la tercera posición con 53 unidades y dar un paso clave en la lucha por los puestos de vanguardia.
Madryn amargó a Ferro, quedó tercero y estiró a cuatro puntos la ventaja sobre Colón
El Aurinegro venció 2-0 al puntero en Caballito y aseguró su lugar en el podio. Con este resultado, le sacó cuatro unidades de luz al Sabalero, que ya no tiene chances de alcanzar el cuarto puesto de la tabla en esta jornada aunque venza a Estudiantes de Buenos Aires.
El resultado tuvo un impacto directo en las aspiraciones de Colón. Al sumar de a tres, el Aurinegro se distanció a cuatro puntos del Sabalero en la tabla de posiciones. De esta manera, aunque el equipo santafesino logre una victoria este sábado frente a Estudiantes de Buenos Aires, no tendrá posibilidades matemáticas de arrebatarle el cuarto puesto ni de alcanzar a Madryn en esta jornada.
El encuentro cambió su rumbo de manera definitiva en el segundo tiempo. A los 16 minutos del complemento, Ferro sufrió la expulsión de Gustavo Canto por doble amonestación. Poco después, a los 21, el local tuvo la oportunidad dorada de ponerse en ventaja con un penal, pero Emanuel Dening estrelló su remate en el travesaño.
Madryn no perdonó los descuidos del puntero y pegó en los momentos justos. A los 31 minutos, Ezequiel Montagna abrió el marcador tras una buena maniobra ofensiva, mientras que a los 46, ya en tiempo de descuento, Juan Peinipil sentenció el 2 a 0 definitivo. Con esta victoria, el Aurinegro recortó distancias y quedó a 8 puntos de Ferro, que pese a la derrota se mantiene en lo más alto del torneo con 61 unidades.