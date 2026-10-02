Primera Nacional - Zona A

Madryn amargó a Ferro, quedó tercero y estiró a cuatro puntos la ventaja sobre Colón

El Aurinegro venció 2-0 al puntero en Caballito y aseguró su lugar en el podio. Con este resultado, le sacó cuatro unidades de luz al Sabalero, que ya no tiene chances de alcanzar el cuarto puesto de la tabla en esta jornada aunque venza a Estudiantes de Buenos Aires.