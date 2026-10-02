Nations League

Francia e Italia igualaron en un partidazo marcado por la brillantez de sus arqueros

En el estreno de Zinedine Zidane como local, les Bleus no pudieron sostener la ventaja y empataron 1 a 1 ante la Azzurra gracias a los actuaciones estelares de Mike Maignan y Gianluigi Donnarumma. Bélgica goleó a Turquía en el otro cruce destacado de la jornada.