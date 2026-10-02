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Francia e Italia igualaron en un partidazo marcado por la brillantez de sus arqueros

En el estreno de Zinedine Zidane como local, les Bleus no pudieron sostener la ventaja y empataron 1 a 1 ante la Azzurra gracias a los actuaciones estelares de Mike Maignan y Gianluigi Donnarumma. Bélgica goleó a Turquía en el otro cruce destacado de la jornada.

Francia se va aplaudida tras el empate ante Italia. REUTERS/Catherine Steenkeste.Francia se va aplaudida tras el empate ante Italia. REUTERS/Catherine Steenkeste.
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Francia e Italia firmaron una intensa igualdad 1 a 1 en el marco de la Nations League, en un compromiso cuyo desarrollo estuvo completamente subordinado a las soberbias actuaciones de sus guardametas, Mike Maignan y Gianluigi Donnarumma. Con esta paridad en territorio galo, el seleccionado conducido por Zinedine Zidane cedió sus primeras unidades en el certamen, mientras que el conjunto visitante logró revalidar su buen presente tras reponerse a pasajes de claro dominio rival.

Soccer Football - Nations League - Group A1 - France v Italy - Stade de France, Saint Denis, France - October 2, 2026 Italy's Alessandro Bastoni in action with France's Rayan Cherki REUTERS/Catherine Steenkeste TPX IMAGES OF THE DAYFrancia e Italia igualaron 1 a 1. REUTERS/Catherine Steenkeste TPX IMAGES OF THE DAY

El cotejo comenzó con alto voltaje y fue la Azzurra la que dio el primer aviso sobre los 9 minutos de juego, cuando Michael Kayode asistió con precisión a Moise Kean; sin embargo, el remate a quemarropa del atacante fue neutralizado por una atajada providencial de Maignan. La respuesta francesa no tardó en llegar mediante un potente disparo de Michael Olise que sacudió el travesaño, en una primera mitad vibrante que también contó con un intento de Davide Frattesi que besó el poste derecho del arco local.

En la etapa complementaria, la escuadra de Zidane volcó la cancha a su favor de forma contundente. Allí emergió la figura gigante de Donnarumma, quien sostuvo a la visita al contener un peligroso doble remate ante Desiré Doué y Ousmane Dembélé, para luego volar magníficamente ante otra llegada de Olise. A pesar del repertorio del arquero italiano, a los 10 minutos del segundo tiempo llegó la apertura del marcador: el propio Olise ejecutó un tiro libre magistral al ángulo superior izquierdo para decretar el 1 a 0.

Soccer Football - Nations League - Group A1 - France v Italy - Stade de France, Saint Denis, France - October 2, 2026 Italy's Gianluigi Donnarumma and France's Mike Maignan after the match REUTERS/Catherine SteenkesteGianluigi Donnarumma saluda a Mike Maignan tras el partido REUTERS/Catherine Steenkeste

Lejos de asimilar el golpe, Italia reaccionó capitalizando una desatención en la salida local. Lucas Da Cunha no logró controlar una entrega comprometida de Adrien Rabiot, circunstancia que aprovechó Alessandro Bastoni para robar el balón y definir con categoría ante la salida del arquero, estampando el 1 a 1 definitivo. En el tramo final, tanto Maignan como Donnarumma volvieron a vestirse de héroes ante nuevas arremetidas de Kean y Rabiot, sellando la repartición de puntos.

Por el mismo grupo del torneo continental, Bélgica logró su segundo triunfo en la competencia al imponerse con claridad sobre Turquía por 3 a 0 en la ciudad de Lieja, impulsada por la jerarquía de sus máximos referentes históricos. Kevin De Bruyne encarriló la victoria con un doblete sensacional —que incluyó una maniobra individual con caño en el primer tiempo y un potente remate lejano en el complemento—, en tanto que Romelu Lukaku le puso el broche de oro a la goleada sobre la hora, alcanzando la impactante cifra de 94 festejos con la camiseta de su país.

Soccer Football - Nations League - Group A1 - Belgium v Turkey - Stade Maurice Dufrasne, Liege, Belgium - October 2, 2026 Turkey's Arda Guler in action with Belgium's Hans Vanaken REUTERS/Yves Herman TPX IMAGES OF THE DAYBélgica goleó a Turquía por 3 a 0. REUTERS/Yves Herman TPX IMAGES OF THE DAY

Todos los resultados de la fecha:

Francia 1 - 1 Italia

Bélgica 3 - 0 Turquía

Hungría 1 - 0 Georgia

Ucrania 0 - 2 Irlanda del Norte

Bosnia 1 - 1 Suecia

Polonia 6 - 0 Rumania

Chipre 2 - 0 Armenia

Letonia 1 - 2 Montenegro

Kazajistán 1 - 2 Moldavia

Islas Feroe 1 - 1 Eslovaquia

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