El capitán argentino Lionel Messi podría tener su último partido con la Selección Argentina frente a Burkina Faso en lugar de Benín, como estaba programado originalmente.
Lionel Messi podría cambiar su rival en la despedida de la Selección Argentina
El capitán argentino no tendría su despedida frente Benín sino que sería ante otro país.
Argentina iba a enfrentarse a Burkina Faso este sábado 2 de octubre a las 21 en El Monumental pero una cancelación en el vuelo de los africanos que no les permitió viajar a tiempo obligaría a cambiar y que Benín sea el segundo rival tras el triunfo ante Bolivia.
Este martes 6 de octubre, en el cuál estará Messi y tendrá su "último baile" con el seleccionado argentino, finalmente Burkina Faso sería el adversario debido a que estarían en condiciones de jugar por la diferencia horaria del viaje.
Problemas logísticos para el rival
La selección de fútbol de Burkina Faso atraviesa serias dificultades logísticas para disputar el encuentro de exhibición programado contra el seleccionado argentino, ya que la delegación se encuentra imposibilitada de salir de Marruecos.
Con el fin de destrabar el conflicto a tiempo, las autoridades de la confederación africana gestionaron la contratación de una aeronave privada y esta operación contó con la mediación del embajador de Burkina Faso en territorio marroquí, coordinando el envío de un avión charter procedente de Madrid para buscar a los futbolistas y trasladarlos directamente hacia Buenos Aires, con una hora estimada de arribo fijada para el mediodía del sábado, al límite del horario estipulado para el cotejo.
Ante la incertidumbre del traslado, emergió un plan de contingencia que contempla una modificación en la agenda de los compromisos, debido a que el representativo de Benín ya se encuentra alojado en territorio argentino, por lo que existe la posibilidad de modificar el orden de los oponentes.
Lionel Messi llegó a Argentina
Lionel Messi llegó a la Argentina durante las primeras horas de este viernes para afrontar lo que será su último partido oficial con la Selección tras su participación en el Mundial 2026.
El campeón del mundo en Qatar 2022 arribó a bordo de una aeronave privada en Rosario, su ciudad natal, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— y su madre, Celia Cuccittini.
Si bien no hay detalles sobre el cronograma de Messi en los próximos días, es muy probable que este sábado diga presente en el Estadio Monumental para presenciar el partido de sus compañeros ante Burkina Faso, que está programado para las 21.
El gran día para Messi será este martes 6 de octubre, ya que tendrá su despedida en la Selección argentina cuando se enfrente con Benín a partir de las 20 en una noche que será inolvidable tanto para él como para los fanáticos del fútbol.
El crack rosarino anunció su retiro de la Selección con una emotiva carta el pasado 31 de agosto, a solo 33 días de la derrota contra España en la final del Mundial 2026, donde tuvo una brillante actuación con ocho goles y cuatro asistencias.