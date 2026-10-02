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Burkina Faso sigue en Marruecos y peligra el amistoso ante la Selección argentina

El equipo africano debía llegar esta semana, pero un problema con el vuelo retrasó el viaje. El partido está programado para este sábado a las 21 en el Monumental.

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El amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso quedó envuelto en incertidumbre a poco más de 24 horas del horario previsto para el inicio. La delegación africana todavía permanece en Marruecos y no pudo viajar hacia Buenos Aires.

El encuentro está programado para este sábado 3 de octubre a las 21 en el estadio Monumental, como segundo compromiso de la Albiceleste en esta ventana internacional. La AFA mantiene el partido dentro de su agenda oficial.

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Qué pasó con el viaje

La Federación de Fútbol de Burkina Faso informó que el vuelo chárter previsto para el 30 de septiembre fue cancelado sin aviso previo por la empresa encargada del traslado. Esa situación obligó a reorganizar el itinerario de la delegación.

Desde entonces, autoridades deportivas, dirigentes federativos y representantes diplomáticos buscan una alternativa para concretar el viaje hacia la Argentina.

La principal dificultad pasa por los tiempos de traslado y descanso, ya que el plantel continúa en Casablanca cuando resta muy poco para el encuentro.

El comunicado de Burkina Faso

La federación africana señaló que fueron analizadas distintas opciones para reprogramar la salida, aunque la duración del viaje generó reparos dentro del plantel.

También informó que la ministra de Deportes, el presidente de la federación y el embajador de Burkina Faso en Marruecos intervinieron personalmente para intentar resolver la situación.

El objetivo, según el comunicado, es que la selección llegue a Buenos Aires a tiempo para disputar el amistoso previsto.

El partido sigue en agenda

Hasta el momento, la AFA no comunicó una suspensión ni una reprogramación. El duelo continúa oficialmente fijado para este sábado en Núñez.

También está confirmado el cuerpo arbitral: el chileno José Cabero será el juez principal, acompañado por Wladimir Muñoz, Carlos Venegas y Fernando Vejar.

Argentina viene de vencer 4-0 a Bolivia en Córdoba y tiene previsto cerrar esta serie de amistosos el martes 6 de octubre ante Benín, también en el Monumental.

La situación de los Etalons

Burkina Faso ocupa el puesto 62 del ranking FIFA y llegó a esta ventana después de disputar compromisos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

El equipo africano empató 1-1 frente a Benín y luego venció 1-0 como visitante a República Centroafricana antes de quedar varado en Marruecos.

La federación burkinesa informó que comunicará cualquier novedad relevante sobre el viaje mientras continúan las gestiones para intentar llegar a la Argentina.

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