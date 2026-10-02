El último partido

Lionel Messi llegó a Rosario y comenzó la cuenta regresiva para su despedida de la Selección

El capitán argentino arribó este viernes por la mañana desde Miami junto a su familia y se trasladó a Funes. El martes 6 de octubre enfrentará a Benín en el Monumental, en el partido previsto como su despedida ante el público argentino.