Lionel Messi ya está en Argentina. El futbolista rosarino arribó este viernes por la mañana al aeropuerto internacional de Rosario junto a su familia, procedente de Estados Unidos, y luego se trasladó hacia su residencia en la localidad de Funes.
Lionel Messi llegó a Rosario y comenzó la cuenta regresiva para su despedida de la Selección
El capitán argentino arribó este viernes por la mañana desde Miami junto a su familia y se trasladó a Funes. El martes 6 de octubre enfrentará a Benín en el Monumental, en el partido previsto como su despedida ante el público argentino.
Su llegada se produjo cuatro días antes del encuentro que la Selección Argentina disputará ante Benín en el estadio Monumental, señalado como el partido de despedida del capitán frente a los hinchas argentinos.
El avión privado que trasladó a Messi desde Fort Lauderdale aterrizó alrededor de las 7 de la mañana. Después del arribo, el jugador se dirigió a un barrio cerrado de Funes, donde permanecerá durante las próximas horas antes de incorporarse a la actividad prevista con el seleccionado.
La presencia de Messi en Rosario se esperaba para más adelante, por lo que su llegada anticipada generó expectativa respecto de sus próximos movimientos. La Selección tiene programado un nuevo amistoso este sábado frente a Burkina Faso, también en el Monumental, aunque Lionel Scaloni había previsto reservar al capitán para el partido del martes.
Messi ya está en Rosario
El regreso del futbolista a su ciudad natal se produce después de su llegada desde Miami, donde desarrolla su actividad profesional. Su presencia en Argentina forma parte de la preparación para el encuentro frente a Benín, que tendrá lugar el martes 6 de octubre desde las 20 en el estadio de River Plate.
Ese partido fue organizado como el homenaje y despedida de Messi ante el público argentino después de su decisión de poner fin a su etapa con la Selección. El rosarino había anunciado a fines de agosto su retiro del conjunto nacional, tras más de dos décadas con la camiseta argentina.
Su último encuentro oficial con la Albiceleste había sido la final del Mundial 2026 frente a España. Sin embargo, la agenda posterior al torneo incluyó una serie de amistosos en territorio argentino que permiten al capitán tener una última presentación ante los hinchas.
El calendario comenzó con el partido ante Bolivia y continuará este sábado con el encuentro frente a Burkina Faso. El cierre de esta serie será el martes 6 de octubre, cuando Argentina se enfrente a Benín en el Monumental.
Las entradas para el partido del martes tuvieron una alta demanda y el encuentro quedó establecido como la jornada elegida para la despedida del capitán ante el público local.
La incógnita sobre su presencia ante Burkina Faso
La llegada de Messi cuatro días antes del partido ante Benín también abrió una pregunta sobre si tendrá algún tipo de participación en la previa del encuentro que Argentina disputará este sábado.
El seleccionado enfrentará a Burkina Faso a las 21 en el Monumental. Según la información publicada sobre la planificación del cuerpo técnico, Scaloni había reservado a Messi exclusivamente para el partido del martes, por lo que hasta el momento no existe confirmación de que vaya a participar del compromiso de este sábado.
Su presencia anticipada en el país, sin embargo, permite que el capitán pueda estar cerca del plantel durante estos días. Cualquier participación en la concentración o eventual traslado a Buenos Aires deberá ser definida por el cuerpo técnico y la organización de la Selección.
El partido ante Burkina Faso será, además, el penúltimo compromiso de Argentina antes del homenaje al capitán. Tres días después, el seleccionado volverá a presentarse en el Monumental para enfrentar a Benín.
Para Messi, el encuentro del martes tendrá un significado particular: será su regreso a una cancha argentina con la camiseta de la Selección después de haber anunciado su retiro del equipo nacional. La AFA preparó el partido para que pueda despedirse frente a los hinchas que acompañaron su trayectoria internacional.
Mientras tanto, el rosarino permanecerá en su ciudad durante estas primeras horas de su regreso al país. La expectativa estará puesta ahora en su llegada a Buenos Aires y en los detalles que rodearán el último partido anunciado de Messi con la camiseta argentina.
La despedida tendrá lugar el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, frente a Benín. Allí, el capitán volverá a encontrarse con el público argentino en un partido que marcará el cierre de su etapa internacional con la Selección, de acuerdo con la convocatoria y el calendario informado por la AFA.