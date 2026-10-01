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Laporte volvió sobre la final ante Argentina: "Se permitieron cosas que no deberían"

El defensor de España recordó la definición del Mundial 2026 ante la Argentina y cuestionó algunas acciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni. También habló de su relación con Nicolás Otamendi.

Laporte habló de la final del Mundial y renovó sus críticas hacia ArgentinaLaporte habló de la final del Mundial y renovó sus críticas hacia Argentina
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A poco más de dos meses de la final del Mundial 2026, Aymeric Laporte volvió a referirse al partido que consagró a España ante Argentina y cuestionó algunas acciones protagonizadas por el seleccionado argentino durante aquella definición disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En una entrevista con el podcast El Camino de Mario, el defensor español consideró que durante el torneo se produjeron situaciones que, desde su perspectiva, excedieron los límites del juego y utilizó el término “antifútbol” para describirlas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi in action with Spain's Aymeric Laporte REUTERS/Carlos BarriaLaporte, contra Argentina tras la final del Mundial: “Eso es antifútbol”

“Es una imagen fea que en varios partidos se vea como agresividad, que es antifútbol. Lo que todo el mundo vio al final parecía que se les permitía más. No por figuras dentro del equipo. Lo llega a hacer otro y no se le habría permitido tanto”, sostuvo Laporte al recordar el encuentro ante la Argentina.

Su cruce con Nicolás Otamendi

El defensor también hizo referencia al vínculo que mantiene con Nicolás Otamendi, con quien compartió plantel durante su etapa en Manchester City.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 Spain's Aymeric Laporte reacts after France are awarded with a throw-in REUTERS/Hannah MckayLaporte, contra Argentina tras la final del Mundial: “Eso es antifútbol”

Laporte recordó el enfrentamiento con el argentino durante la final y diferenció la rivalidad dentro de la cancha de la relación personal que mantiene con el experimentado defensor.

Nico quería representar a su país, le conozco cuando estuvimos en el City y por fuera es buen tío”, señaló.

El futbolista español también destacó la importancia que tuvo la final frente a Argentina dentro de la campaña de España en el Mundial de Norteamérica. Sin embargo, ubicó el triunfo por 2-0 ante Francia, en las semifinales, como la actuación que considera más destacada del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

Una crítica que ya había expresado antes de la final

Las declaraciones de Laporte no fueron las primeras críticas dirigidas hacia el seleccionado argentino. Antes de la final del Mundial, el defensor ya había cuestionado algunas situaciones protagonizadas por el equipo de Lionel Scaloni.

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“Es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo, con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados”, había señalado en aquella oportunidad.

En ese momento, Laporte también había planteado que ese tipo de situaciones podían influir en el desarrollo de los partidos y reclamó una mayor intervención arbitral.

“Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada. Si un jugador o dos pueden hacerlo, el partido va a ser un descontrol”, había agregado el defensor.

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A meses de aquella final, sus nuevas declaraciones volvieron a poner el foco sobre uno de los aspectos más discutidos de la definición entre España y Argentina, aunque esta vez desde la perspectiva del defensor español, que continúa recordando aquel partido como uno de los momentos centrales de su campaña mundialista.

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