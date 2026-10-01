Ecuador y Japón protagonizaron un partido cerrado y equilibrado en el Estadio Internacional de Yokohama, donde el seleccionado asiático terminó imponiéndose por 5-4 en los penales luego de un empate sin goles durante los 90 minutos.
Japón eliminó a Ecuador por penales en el debut de Gallardo en la Copa Kirin
El seleccionado ecuatoriano igualó 0-0 con Japón en Yokohama y cayó 5-4 en la definición desde los doce pasos. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo mostró solidez defensiva, pero tuvo dificultades para generar situaciones de peligro y continúa sin conseguir un triunfo desde la llegada del entrenador argentino.
El encuentro correspondió a las semifinales de la Copa Kirin y significó una nueva presentación para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que todavía no pudo conseguir una victoria desde la llegada del entrenador argentino al seleccionado ecuatoriano.
Japón tuvo la iniciativa, pero no pudo convertir
Desde el comienzo, Japón asumió el protagonismo y manejó buena parte de la posesión. El conjunto local intentó avanzar con circulación de pelota y movimientos ofensivos para encontrar espacios en la defensa ecuatoriana.
Ecuador, por su parte, se mostró ordenado y priorizó el equilibrio. El seleccionado de Gallardo consiguió contener los principales avances japoneses, aunque encontró dificultades para transformar las recuperaciones en ataques profundos.
Con el correr de los minutos, el trámite se hizo cada vez más parejo. Japón tuvo mayor presencia en campo rival, pero no logró traducir ese dominio territorial en ocasiones claras de gol.
La falta de precisión en los últimos metros mantuvo el marcador en cero y llevó el encuentro directamente a la definición por penales.
Japón fue más efectivo desde los doce pasos
En la tanda, ambos equipos mantuvieron la paridad hasta los últimos disparos. Para Ecuador convirtieron Jordy Caicedo, Alan Minda, Jeremy Sarmiento y Anthony Valencia, mientras que Denil Castillo no pudo superar al arquero japonés Suzuki.
Por el lado del seleccionado local marcaron Ayase Ueda, Daichi Kamada, Junya Ito, Yuki Soma y Daizen Maeda.
Con el último remate convertido, Japón se impuso 5-4 y consiguió el pasaje a la final de la Copa Kirin.
Gallardo continúa en busca de su primera victoria
La eliminación dejó a Ecuador fuera de la final del certamen y extendió la espera por el primer triunfo de Gallardo desde que asumió como entrenador del seleccionado.
El equipo ecuatoriano mostró una estructura defensiva capaz de sostener el cero ante Japón, pero todavía deberá mejorar su producción ofensiva para transformar los buenos pasajes de juego en situaciones concretas de gol.
Ahora, la selección ecuatoriana deberá enfocarse en su próximo compromiso de la Copa Kirin, mientras Gallardo continúa con el proceso de preparación de un equipo que tiene como horizonte las próximas competencias internacionales.