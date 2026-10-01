Sigue sin ganar

Japón eliminó a Ecuador por penales en el debut de Gallardo en la Copa Kirin

El seleccionado ecuatoriano igualó 0-0 con Japón en Yokohama y cayó 5-4 en la definición desde los doce pasos. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo mostró solidez defensiva, pero tuvo dificultades para generar situaciones de peligro y continúa sin conseguir un triunfo desde la llegada del entrenador argentino.