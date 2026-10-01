Máximo Quiles puede irse de Japón con el título mundial de Moto3. La ventaja que construyó durante la temporada le permite llegar a Motegi con su primera oportunidad de consagrarse, aunque todavía necesita una combinación de resultados. Ganar será su mejor opción, pero también deberá mirar dónde terminan sus rivales.
Quiles puede ser campeón en Japón y Perrone ya tiene lugar para 2027
El español llega a Motegi con una amplia ventaja y necesita terminar primero o segundo para tener posibilidades de asegurar el título. Mientras tanto, la grilla de la próxima temporada empieza a definirse, con el argentino en el MT Helmets-MSI.
El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team tiene 131 puntos de diferencia sobre su perseguidor más cercano. Después de esta fecha quedarán 150 en juego y, de acuerdo con las condiciones difundidas por la categoría, necesita salir de Japón con al menos esa ventaja para asegurar el campeonato.
Los números explican cómo llegó a esta situación: ganó nueve de las primeras quince carreras y subió trece veces al podio. Además, ya superó por 32 puntos todo lo que había sumado durante su campaña de 2025.
Álvaro Carpe, David Almansa y Brian Uriarte son los únicos que todavía conservan posibilidades matemáticas de impedir su consagración. En Motegi tendrán que sumar lo suficiente para llevar la definición, al menos, hasta Indonesia.
Las cuentas para el título
Si Quiles gana el domingo, será campeón siempre que Carpe termine décimo o más atrás y que Almansa y Uriarte lo hagan del noveno puesto hacia atrás.
También puede alcanzar el título con un segundo lugar, aunque en ese caso necesitará resultados todavía más desfavorables para sus adversarios: Carpe deberá finalizar decimoquinto o peor, mientras que Almansa y Uriarte tendrán que quedar decimocuartos o más atrás.
Un tercer puesto no le alcanzará para resolver el campeonato en Japón, independientemente de lo que ocurra con los demás. Por eso, aun con una diferencia tan amplia, su primera tarea será mantenerse en la pelea por la victoria.
Perrone, entre los nombres de 2027
Mientras la temporada entra en su tramo decisivo, los equipos empiezan a completar sus formaciones para el próximo año. Entre los pilotos que ya aparecen en la grilla difundida por MotoGP está el argentino Valentín Perrone, quien compartirá el AEON Credit-MT Helmets-MSI con Hakim Danish.
La nómina todavía es parcial y quedan lugares por anunciar. Entre las duplas informadas también figuran Bernat Fernández y Leo Rammerstorfer en el LEVELUP-MTA, y Brian Uriarte junto a Rico Salmela en el Red Bull KTM Ajo.
Leopard Racing, por su parte, tiene anunciado a Leonardo Zanni, mientras que el Rivacold Snipers Team cuenta con David Da Costa entre sus pilotos para 2027.
Para Perrone, su presencia en esa grilla anticipa la continuidad en el Mundial. Para Quiles, la atención más inmediata está en el domingo: después de una temporada en la que casi siempre estuvo en el podio, Motegi puede ser el escenario de su consagración.