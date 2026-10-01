Moto3

Quiles puede ser campeón en Japón y Perrone ya tiene lugar para 2027

El español llega a Motegi con una amplia ventaja y necesita terminar primero o segundo para tener posibilidades de asegurar el título. Mientras tanto, la grilla de la próxima temporada empieza a definirse, con el argentino en el MT Helmets-MSI.