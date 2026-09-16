El regreso de MotoGP a Buenos Aires empieza a sentirse mucho antes de que las motos salgan a pista. La organización del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires 2027 anunció que la venta general de entradas comenzará el próximo 8 de octubre.
MotoGP vuelve a Buenos Aires: cuándo comienza la venta de entradas para el GP 2027
Después de 28 años, el Mundial de Motociclismo volverá a acelerar en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez. La venta general de entradas comenzará el 8 de octubre, mientras todavía resta confirmarse la fecha de la esperada carrera.
Desde ese día, los tickets estarán disponibles para todo el público y podrán adquirirse mediante tarjetas de crédito y débito de todas las entidades, MODO, Mercado Pago, transferencia bancaria o en efectivo a través de Rapipago, con la generación de un cupón.
La comercialización se realizará únicamente de manera online a través de motogp.fantixtickets.com, señalado por la organización como el único canal oficial habilitado. Los precios, sectores y categorías disponibles serán informados próximamente en ese mismo sitio.
Más allá de la venta de entradas, la expectativa está puesta en un regreso largamente esperado. El Gran Premio representará la vuelta del Campeonato del Mundo de Motociclismo al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, un escenario profundamente ligado a la historia del deporte motor argentino.
La última presentación del Mundial en el circuito porteño se disputó en 1999. Cuando las motos vuelvan a acelerar allí en 2027 habrán pasado 28 años desde aquella carrera.
Buenos Aires tomará la posta luego de nueve ediciones consecutivas del Gran Premio de la República Argentina realizadas en Termas de Río Hondo. El regreso a la capital abrirá una nueva etapa para la competencia y recuperará un escenario emblemático para los fanáticos.
Mientras comienza la cuenta regresiva, continúan las obras de renovación del Gálvez. Según informaron los organizadores, los trabajos avanzan de acuerdo con el cronograma previsto y tienen como objetivo preparar al circuito para recibir nuevamente al Mundial en condiciones acordes con las principales sedes internacionales.
Todavía resta conocer un dato fundamental: la fecha de la carrera. MotoGP y la Federación Internacional de Motociclismo la comunicarán cuando se publique el calendario definitivo de la temporada 2027.
La fecha todavía no está escrita, pero el regreso ya empezó. Buenos Aires se prepara para volver a escuchar el sonido del Mundial y los fanáticos podrán asegurar desde octubre su lugar para una cita que promete ser histórica.