Gestiones en Madrid

Argentina se mira en el espejo de España con el sueño de recuperar la Fórmula 1

Funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires asistieron al Gran Premio de Madring para mantener reuniones con los organizadores de la prueba de la máxima categoría del automovilismo mundial en la capital española, donde se volvió a correr después de 45 años en un nuevo circuito.