#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
GP de Japón

Perrone y Morelli llevan la ilusión argentina a Motegi

Los dos representantes nacionales en Moto3 comienzan la gira asiática con motivos para ilusionarse. Valentín vuelve al circuito donde estuvo cerca del podio en 2025 y Marco llega quinto en el campeonato, después de recuperarse en Austria.

Marco Morelli llega a Motegi quinto en el campeonato de Moto3, con la ilusión de volver a pelear por el podio con el equipo Aspar.Marco Morelli llega a Motegi quinto en el campeonato de Moto3, con la ilusión de volver a pelear por el podio con el equipo Aspar.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La última vez que Valentín Perrone corrió en Motegi, el podio quedó a un pasito nada más. Peleó por el tercer puesto con Máximo Quiles y terminó cuarto, en una actuación que confirmó su crecimiento durante el año de debut en Moto3. Marco Morelli también estuvo en aquella carrera, aunque en otro momento de su recorrido: todavía buscaba afirmarse en el Mundial y finalizó 17º. Un año después, los dos argentinos regresan a Japón con más experiencia y nuevas expectativas.

El Gran Premio de Japón, que se disputará del 2 al 4 de octubre, y abre una etapa exigente del calendario. Para ambos será una oportunidad de volver a pelear adelante, después de un fin de semana en Austria que los obligó a trabajar para rescatar puntos.

Mirá tambiénMotoGP vuelve a Buenos Aires: cuándo comienza la venta de entradas para el GP 2027

Morelli salió de Spielberg con un octavo puesto que tuvo valor por las dificultades que debió superar. Los entrenamientos y la clasificación lo habían dejado lejos de donde esperaba estar. El equipo modificó la puesta a punto de la moto y el domingo tuvo que encontrar confianza mientras avanzaba en carrera.

“Dimos un paso adelante, tengo que seguir mejorando, pero estamos en el camino”, expresó después de aquella recuperación.

El resultado le permitió llegar a 148 puntos y sostener el quinto lugar en el campeonato. A los 19 años, el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team transita su primera temporada completa en Moto3 y ya consiguió subir al podio en Brasil y Aragón. Esos resultados le dieron un lugar entre los protagonistas de una categoría en la que cada posición suele discutirse hasta los últimos metros.

En Japón tendrá, además, una referencia propia sobre la cual trabajar. Ya conoce el circuito y las exigencias de un Gran Premio en Motegi. Ahora vuelve con la continuidad que buscaba cuando comenzó a sumar participaciones mundialistas en 2025.

Perrone quiere recuperar las buenas sensaciones

Para Perrone, Austria también fue una prueba de paciencia. Terminó 12º después de una carrera en la que no logró sentirse cómodo con la moto. Las dificultades en las frenadas limitaron sus posibilidades de avanzar y, tras caer al puesto 16, debió recuperar terreno para volver a la zona de puntos.

Sumó cuatro unidades y alcanzó las 118 en el campeonato. Sin embargo, el objetivo en Motegi será encontrar desde los entrenamientos las sensaciones que le permitan acercarse nuevamente a los primeros.

MotoGP - San Marino Grand Prix - Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano, Italy - September 13, 2026 Liqui Moly Dynavolt Intact GP's David Almansa, Red Bull KTM Ajo's Brian Uriarte and Red Bull KTM Tech3's Valentin Perrone in action during Moto 3 race REUTERS/Jennifer LorenziniValentín Perrone, del equipo Red Bull KTM Tech3, en acción junto a David Almansa y Brian Uriarte durante la carrera de Moto3 del Gran Premio de San Marino, en Misano. REUTERS/Jennifer Lorenzini

El piloto de 18 años afronta su segunda temporada con el Red Bull KTM Tech3. Ya conoce lo que significa pelear por un podio mundialista: en 2025 lo consiguió en Assen y Hungría, y este año volvió a hacerlo en Tailandia y Gran Bretaña.

Por eso, el cuarto puesto de la última visita a Japón tiene un valor especial para esta previa. Perrone sabe que pudo ser competitivo en ese trazado y que estuvo en condiciones de discutir una de las posiciones más importantes de la carrera. Repetirlo exigirá resolver las dificultades de Austria, pero el antecedente le ofrece un buen punto de partida.

La competencia de Moto3 se disputará el sábado 3 de octubre a las 23, hora argentina, cuando en Japón ya sea la mañana del domingo. Será una cita nocturna para acompañar a los dos representantes nacionales en el comienzo de la gira asiática.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Motociclismo
España
Argentina
Japón

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro