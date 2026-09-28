La última vez que Valentín Perrone corrió en Motegi, el podio quedó a un pasito nada más. Peleó por el tercer puesto con Máximo Quiles y terminó cuarto, en una actuación que confirmó su crecimiento durante el año de debut en Moto3. Marco Morelli también estuvo en aquella carrera, aunque en otro momento de su recorrido: todavía buscaba afirmarse en el Mundial y finalizó 17º. Un año después, los dos argentinos regresan a Japón con más experiencia y nuevas expectativas.
Perrone y Morelli llevan la ilusión argentina a Motegi
Los dos representantes nacionales en Moto3 comienzan la gira asiática con motivos para ilusionarse. Valentín vuelve al circuito donde estuvo cerca del podio en 2025 y Marco llega quinto en el campeonato, después de recuperarse en Austria.
El Gran Premio de Japón, que se disputará del 2 al 4 de octubre, y abre una etapa exigente del calendario. Para ambos será una oportunidad de volver a pelear adelante, después de un fin de semana en Austria que los obligó a trabajar para rescatar puntos.
Morelli salió de Spielberg con un octavo puesto que tuvo valor por las dificultades que debió superar. Los entrenamientos y la clasificación lo habían dejado lejos de donde esperaba estar. El equipo modificó la puesta a punto de la moto y el domingo tuvo que encontrar confianza mientras avanzaba en carrera.
“Dimos un paso adelante, tengo que seguir mejorando, pero estamos en el camino”, expresó después de aquella recuperación.
El resultado le permitió llegar a 148 puntos y sostener el quinto lugar en el campeonato. A los 19 años, el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team transita su primera temporada completa en Moto3 y ya consiguió subir al podio en Brasil y Aragón. Esos resultados le dieron un lugar entre los protagonistas de una categoría en la que cada posición suele discutirse hasta los últimos metros.
En Japón tendrá, además, una referencia propia sobre la cual trabajar. Ya conoce el circuito y las exigencias de un Gran Premio en Motegi. Ahora vuelve con la continuidad que buscaba cuando comenzó a sumar participaciones mundialistas en 2025.
Perrone quiere recuperar las buenas sensaciones
Para Perrone, Austria también fue una prueba de paciencia. Terminó 12º después de una carrera en la que no logró sentirse cómodo con la moto. Las dificultades en las frenadas limitaron sus posibilidades de avanzar y, tras caer al puesto 16, debió recuperar terreno para volver a la zona de puntos.
Sumó cuatro unidades y alcanzó las 118 en el campeonato. Sin embargo, el objetivo en Motegi será encontrar desde los entrenamientos las sensaciones que le permitan acercarse nuevamente a los primeros.
El piloto de 18 años afronta su segunda temporada con el Red Bull KTM Tech3. Ya conoce lo que significa pelear por un podio mundialista: en 2025 lo consiguió en Assen y Hungría, y este año volvió a hacerlo en Tailandia y Gran Bretaña.
Por eso, el cuarto puesto de la última visita a Japón tiene un valor especial para esta previa. Perrone sabe que pudo ser competitivo en ese trazado y que estuvo en condiciones de discutir una de las posiciones más importantes de la carrera. Repetirlo exigirá resolver las dificultades de Austria, pero el antecedente le ofrece un buen punto de partida.
La competencia de Moto3 se disputará el sábado 3 de octubre a las 23, hora argentina, cuando en Japón ya sea la mañana del domingo. Será una cita nocturna para acompañar a los dos representantes nacionales en el comienzo de la gira asiática.