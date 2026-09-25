La categoría volverá al circuito porteño por primera vez desde 1999. Su regreso a la Argentina ya había sido anunciado, pero hasta ahora faltaba conocer el lugar que ocuparía Buenos Aires en la temporada. El acuerdo prevé carreras de 2027 a 2030 inclusive, con intención de extenderlo más allá de esas cuatro ediciones.
MotoGP confirmó su regreso a Buenos Aires: correrá del 9 al 11 de abril de 2027
El Gran Premio de Argentina será la cuarta fecha de una temporada de 22 carreras. El Mundial volverá al Autódromo Oscar y Juan Gálvez después de 28 años, mientras avanzan las obras para recibirlo. El acuerdo contempla cuatro ediciones, hasta 2030 inclusive.
El anuncio llega mientras el Gálvez atraviesa una renovación integral. Según el Gobierno de la Ciudad, las obras superan el 60% de avance e incluyen cambios en la pista, nuevos boxes y garajes, accesos y sectores destinados al público. También se construye un túnel a la altura de la curva 1 para conectar la avenida Roca con el paddock y reorganizar la circulación dentro del predio.
Uno de los cambios más visibles es la nueva horquilla, levantada en un espacio que antes ocupaban una tribuna y el kartódromo, cuya relocalización está prevista. Esa parte del proyecto también responde a la intención de preparar al autódromo para una eventual llegada de la Fórmula 1. MotoGP tiene fecha confirmada; una carrera de F1 en Buenos Aires todavía no.
“La categoría más importante del motociclismo profesional vuelve al Gálvez. Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos”, expresó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, destacó la magnitud de los trabajos: “Vamos a recibir al MotoGP en abril, y en el año en el que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte. Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño”. Turnes señaló, además, que la Ciudad apunta a contar con un circuito apto para recibir también a la Fórmula 1.
La visita llegará en el comienzo de una nueva etapa técnica para MotoGP, con motos desarrolladas bajo el reglamento de 2027. Los equipos, además, deberán descubrir un trazado renovado: el Gálvez que recibirán en abril no será el mismo en el que el Mundial corrió por última vez hace 28 años.
Cómo será el calendario 2027 de MotoGP
En una nueva era de nuevas motos, la temporada 2027 comenzará en marzo y finalizará en noviembre, con un total de 22 Grandes Premios recorriendo en un año récord el mundo, con cinco continentes y dos nuevos circuitos que se incorporan al calendario.
El primero es Buenos Aires, donde MotoGP™ continúa reforzando su presencia en Sudamérica. El regreso del campeonato a Argentina llega después de las visitas a Brasil para las 'Season Launch' en Río de Janeiro y de la segunda visita a Goiânia para la tercer fecha de la temporada, Argentina regresa siendo la cuarta de la nueva temporada.
El segundo debut de MotoGP™ es en Australia, en el nuevo Adelaide Street Circuit, que será fecha en el penúltimo Gran Premio del año. Combinando circuitos clásicos con nuevos escenarios y algunos de los trazados más emblemáticos del mundo, este es el calendario para la temporada 2027, que marca el inicio de una nueva era.
El año arranca a lo grande con la presentación de la temporada en Río de Janeiro, donde la playa de Botafogo acogerá la 'Season Launch' de 2027.
Fecha Gran Premio - Circuito
- 5 al 7 de marzo Tailandia Buriram
- 12 al 14 de marzo Qatar Lusail
- 2 al 4 de abril Brasil Goiânia
- 9 al 11 de abril Argentina Buenos Aires
- 23 al 25 de abril Estados Unidos Austin
- 7 al 9 de mayo España Jerez
- 14 al 16 de mayo Francia Le Mans
- 28 al 30 de mayo Italia Mugello
- 11 al 13 de junio Cataluña Barcelona
- 25 al 27 de junio Países Bajos Assen
- 9 al 11 de julio Alemania Sachsenring
- 16 al 18 de julio República Checa Brno
- 13 al 15 de agosto Gran Bretaña Silverstone
- 27 al 29 de agosto Austria Spielberg
- 10 al 12 de septiembre San Marino Misano
- 17 al 19 de septiembre Aragón MotorLand
- 1 al 3 de octubre Portugal Portimão
- 15 al 17 de octubre Japón Motegi
- 22 al 24 de octubre Malasia Sepang
- 29 al 31 de octubre Indonesia Mandalika
- 12 al 14 de noviembre Australia Adelaida
- 26 al 28 de noviembre Valencia Cheste