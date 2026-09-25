Motociclismo

MotoGP confirmó su regreso a Buenos Aires: correrá del 9 al 11 de abril de 2027

El Gran Premio de Argentina será la cuarta fecha de una temporada de 22 carreras. El Mundial volverá al Autódromo Oscar y Juan Gálvez después de 28 años, mientras avanzan las obras para recibirlo. El acuerdo contempla cuatro ediciones, hasta 2030 inclusive.