MotoGP dio otro paso hacia la profunda transformación que vivirá en 2027. Dieciocho pilotos participaron de una prueba a puertas cerradas en el Red Bull Ring para continuar con el desarrollo de los neumáticos que utilizará la categoría durante la próxima temporada.
MotoGP probó en Austria los neumáticos de 2027
Dieciocho pilotos participaron del ensayo realizado en el Red Bull Ring con motos de 850 cc y actuales prototipos de 1.000 cc adaptados. Se evaluaron compuestos blandos, medios y duros.
El ensayo tuvo una importancia especial porque permitió reunir en pista a las cinco fábricas y combinar las futuras motos de 850 cc con prototipos actuales de 1.000 cc adaptados para reproducir algunas de las características del nuevo reglamento.
La categoría reducirá su cilindrada, limitará la aerodinámica y prohibirá los dispositivos que modifican la altura de las motos. A ese cambio técnico se sumará el ingreso de un nuevo proveedor exclusivo de neumáticos, en reemplazo de Michelin.
La jornada se desarrolló con condiciones meteorológicas estables y cielo despejado. La temperatura del asfalto comenzó alrededor de los 19 grados y alcanzó los 38 durante las horas de mayor actividad.
Los equipos contaron con neumáticos lisos blandos, medios y duros, tanto para la rueda delantera como para la trasera. Cada fabricante pudo organizar su propio programa, aunque se recomendó comenzar con los compuestos más blandos y avanzar de manera progresiva hacia las opciones de mayor dureza.
Primeras respuestas positivas
El balance inicial destacó especialmente el nivel de agarre y la estabilidad de las cubiertas. Giorgio Barbier, director de competición de motos de Pirelli, explicó que los comentarios obtenidos fueron positivos y permitirán definir con mayor precisión la gama que estará disponible en 2027.
La presencia de pilotos con diferentes estilos y niveles de experiencia también ayudó a ampliar la información. Algunos ya habían trabajado con estos neumáticos en Moto2, mientras que otros realizaron en Austria su primer contacto con una moto de la categoría mayor.
Honda presentó a Johann Zarco, Diogo Moreira y el piloto de pruebas Takaaki Nakagami. La marca japonesa modificó así su formación respecto del ensayo de Brno, en el que habían participado Luca Marini y Joan Mir.
Ducati trabajó con Marc Márquez, Fermín Aldeguer y Franco Morbidelli. En Yamaha estuvieron Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, Augusto Fernández e Izan Guevara, quien se prepara para debutar en MotoGP con Pramac durante la próxima temporada.
KTM reunió al grupo más numeroso, con Pedro Acosta, Brad Binder, Pol Espargaró, Maverick Viñales y Senna Agius. Para este último fue una jornada especialmente importante: el futuro piloto de Tech3 pudo subirse por primera vez a una MotoGP.
Viñales, por su parte, aprovechó el ensayo para comprobar la evolución de su hombro izquierdo y evaluar sus posibilidades de regresar a la competencia en el Gran Premio de Japón.
Aprilia mantuvo la misma formación que había utilizado en Brno, integrada por Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y Lorenzo Savadori.
Sin una clasificación oficial
La prueba se realizó a puertas cerradas y no se difundió una tabla oficial de tiempos. Sin embargo, surgieron algunas referencias extraoficiales que permiten dimensionar el rendimiento alcanzado.
Según las versiones conocidas después del ensayo, Diogo Moreira habría sido el más rápido con un registro de 1m28s4. El brasileño ya conocía los neumáticos italianos por su paso por Moto2 y esa experiencia pudo favorecer su rápida adaptación.
Fermín Aldeguer habría marcado 1m28s7 y Pedro Acosta, ganador del Gran Premio disputado el domingo en el mismo circuito, un tiempo de 1m28s9. Marco Bezzecchi habría girado en 1m29s1 utilizando neumáticos duros, mientras que Marc Márquez completó pocas vueltas.
Al tratarse de registros extraoficiales y de motos con configuraciones diferentes, los tiempos no permiten establecer una comparación definitiva. El objetivo principal estuvo puesto en reunir información sobre el comportamiento, el desgaste y las sensaciones ofrecidas por cada compuesto.
El programa continuará hasta llegar al primer test oficial de la pretemporada 2027, previsto para el 1 de diciembre en Valencia. Allí participarán todos los pilotos titulares y cada equipo dispondrá del catálogo completo.
Será el turno, entre otros, de Jorge Martín, Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo, quienes deberán esperar hasta ese momento debido a los cambios de marca previstos para la próxima temporada.
Austria no dejó resultados oficiales ni ganadores, pero sí una primera conclusión importante: los neumáticos respondieron con buen agarre y estabilidad. Ahora comenzará la etapa de ajustes finales antes de que una MotoGP completamente renovada salga a pista en 2027.