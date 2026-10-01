Colón, que virtualmente está clasificado para jugar el Reducido por el segundo ascenso (tiene 49 y el primero que se queda afuera es Los Andes con 40), tiene casi todo definido en cuanto a nombres y esquema para recibir a Estudiantes de Caseros. La duda, no menor, está en la cueva.
Una duda central en Colón: ¿quién al lado de Rasmussen?
Con las vueltas de Ignacio Lago y Agustín Toledo, el esqueleto titular prácticamente está confirmado. El tema es la cueva, porque Olmedo tiene una molestia y Pier Barrios estaría descartado.
Dos retornos y una complicación
Los retornos de Ignacio Manuel Lago y Agustín Toledo le dan tranquilidad a Colón de mitad para arriba, pero ahora las dudas surgieron en el fondo, donde el más regular de todos y el que casi nunca falta es Rasmussen.
Ahora, hay dos problemas y una posible solución. Por un lado, en el caso del paraguayo Olmedo, entrenó casi toda la semana con una molestia; por el otro, el experimentado Pier Barrios, que ingresó los minutos finales en Floresta, se habría resentido de una molestia. Es más, lo dan descartado.
La posible solución se llama Nicolás Thaller, que había vuelto a escena por decisión de este cuerpo técnico, pero vio la tarjeta roja en Mendoza contra Godoy Cruz, recibió dos fechas de sanción y podría volver este sábado contra el "Pincha" de Caseros.
Con Matías Budiño y "Wachi" García afuera por lesiones, además de las cinco amarillas de Muñoz, no hay demasiados misterios con el resto.
El "Conejo" Tomás Giménez bajo los caños; Peinipil de un lado y "Pico" Castet del otro, con lo dicho: Rasmussen firme y buscando socio. En la zona de medios, el doble cinco con Federico Lértora-Agustín Toledo, quedando liberados para armar juego y atacar cuatro jugadores.
Se trata de Darío Sarmiento, lo dicho de "Nacho" Lago, Julián Marcioni y el punta Alan Bonansea. Más allá que deberán ocupar espacios, habrá libertades totales para el "doble 10" (Sarmiento-Lago) y seguramente, como lo hacían en Patronato y lo estrenaron contra Los Andes, Marcioni-Bonansea armen dupla de ataque.
Ganar y mejorar para los cruces
Colón, pensando en los mata-mata, necesita mejorar en la tabla y en la cancha. El primer objetivo es esperar que Madryn no gane (juega con Ferro en Caballito), dejar los tres puntos en casa ante el "Pincha" de Caseros y apoderarse del cuarto lugar que asegura la localía.
De conseguir ese primer objetivo, deberá cuidarlo en los cuatro capítulos que le quedan de la etapa regular: Mitre en Santiago del Estero, Almirante Brown en el Cementerio de los Elefantes, viaje a Ciudad de Bolívar y cierre en casa ante Defensores de Belgrano.
Como se sabe, la AFA designó los jueces de la fecha 32. Estos son los cruces en al zona donde está el Sabalero.
- Viernes 2 de octubre: a las 19 Ferro vs Deportivo Madryn, Nahuel Viñas.
- Sábado 3 de octubre: a las 15, Acassuso-Ciudad de Bolívar, Juan Pafundi; San Miguel-Mitre (SdE), Bruno Amiconi; Colón-Estudiantes, Álvaro Carranza; Morón-All Boys, Juan Pablo Loustau.
- Domingo 4 de octubre: a las 15.30 San Telmo-Almirante Brown, Javier Delbarba; a las 17 Central Norte-Racing de Córdoba, Pablo Giménez; a las 17, Chaco For Ever-Defensores de Belgrano, Carlos Córdoba; a las 18, Godoy Cruz-Los Andes, Maximiliano Macheroni.