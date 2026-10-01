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Este sábado a las 15 en casa

Una duda central en Colón: ¿quién al lado de Rasmussen?

Con las vueltas de Ignacio Lago y Agustín Toledo, el esqueleto titular prácticamente está confirmado. El tema es la cueva, porque Olmedo tiene una molestia y Pier Barrios estaría descartado.

¿Olmedo o Thaller?. Foto: Fernando Nicola¿Olmedo o Thaller?. Foto: Fernando Nicola
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Colón, que virtualmente está clasificado para jugar el Reducido por el segundo ascenso (tiene 49 y el primero que se queda afuera es Los Andes con 40), tiene casi todo definido en cuanto a nombres y esquema para recibir a Estudiantes de Caseros. La duda, no menor, está en la cueva.

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Dos retornos y una complicación

Los retornos de Ignacio Manuel Lago y Agustín Toledo le dan tranquilidad a Colón de mitad para arriba, pero ahora las dudas surgieron en el fondo, donde el más regular de todos y el que casi nunca falta es Rasmussen.

Ahora, hay dos problemas y una posible solución. Por un lado, en el caso del paraguayo Olmedo, entrenó casi toda la semana con una molestia; por el otro, el experimentado Pier Barrios, que ingresó los minutos finales en Floresta, se habría resentido de una molestia. Es más, lo dan descartado.

Toledo marcó el 1-0 en el final del primer tiempo. Foto: Victoria MarinichToledo vuelve. Foto: Victoria Marinich

La posible solución se llama Nicolás Thaller, que había vuelto a escena por decisión de este cuerpo técnico, pero vio la tarjeta roja en Mendoza contra Godoy Cruz, recibió dos fechas de sanción y podría volver este sábado contra el "Pincha" de Caseros.

Con Matías Budiño y "Wachi" García afuera por lesiones, además de las cinco amarillas de Muñoz, no hay demasiados misterios con el resto.

El "Conejo" Tomás Giménez bajo los caños; Peinipil de un lado y "Pico" Castet del otro, con lo dicho: Rasmussen firme y buscando socio. En la zona de medios, el doble cinco con Federico Lértora-Agustín Toledo, quedando liberados para armar juego y atacar cuatro jugadores.

Se trata de Darío Sarmiento, lo dicho de "Nacho" Lago, Julián Marcioni y el punta Alan Bonansea. Más allá que deberán ocupar espacios, habrá libertades totales para el "doble 10" (Sarmiento-Lago) y seguramente, como lo hacían en Patronato y lo estrenaron contra Los Andes, Marcioni-Bonansea armen dupla de ataque.

Ganar y mejorar para los cruces

Colón, pensando en los mata-mata, necesita mejorar en la tabla y en la cancha. El primer objetivo es esperar que Madryn no gane (juega con Ferro en Caballito), dejar los tres puntos en casa ante el "Pincha" de Caseros y apoderarse del cuarto lugar que asegura la localía.

De conseguir ese primer objetivo, deberá cuidarlo en los cuatro capítulos que le quedan de la etapa regular: Mitre en Santiago del Estero, Almirante Brown en el Cementerio de los Elefantes, viaje a Ciudad de Bolívar y cierre en casa ante Defensores de Belgrano.

colon los andes Foto: Manuel FabatiaAl ataque, Colón. Foto: Manuel Fabatia

Como se sabe, la AFA designó los jueces de la fecha 32. Estos son los cruces en al zona donde está el Sabalero.

  • Viernes 2 de octubre: a las 19 Ferro vs Deportivo Madryn, Nahuel Viñas.
  • Sábado 3 de octubre: a las 15, Acassuso-Ciudad de Bolívar, Juan Pafundi; San Miguel-Mitre (SdE), Bruno Amiconi; Colón-Estudiantes, Álvaro Carranza; Morón-All Boys, Juan Pablo Loustau.
  • Domingo 4 de octubre: a las 15.30 San Telmo-Almirante Brown, Javier Delbarba; a las 17 Central Norte-Racing de Córdoba, Pablo Giménez; a las 17, Chaco For Ever-Defensores de Belgrano, Carlos Córdoba; a las 18, Godoy Cruz-Los Andes, Maximiliano Macheroni.
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