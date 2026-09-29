Después del empate en Floresta contra All Boys, el Colón de Iván Raúl Delfino se prepara para jugar uno de los tres últimos partidos en casa de la etapa regular, este sábado desde las 15 cuando reciba a Estudiantes de Caseros. El gran objetivo, al menos a esta altura, es ir por el cuarto lugar y asegurar localía en los cruces.
Toledo y Lago adentro; Wachi afuera y Muñoz out por amarillas
El Sabalero va por un objetivo de base: meterse en los primeros cuatro lugares y asegurar localía para los mata-mata. Quedan 15 puntos y está uno abajo del Deportivo Madryn que hoy es el “4” de la zona.
Vuelven dos de los mejores en Colón
Como viene pasando en las últimas semanas, el entrenador convive con las famosas altas y bajas de cara al juego contra el "Pincha" de Caseros. Del lado del pulgar para arriba, los retornos de dos de los mejores jugadores de fútbol que tiene Colón; uno, indiscutible; el otro, una sorpresa.
En el caso de Ignacio Manuel Lago es goleador, asistidor y jugador más desequilibrante de la temporada: se perdió el último juego por cinco amarillas y, de paso, le sirvió para descomprimir ese gemelo que venía cargado.
En cuanto a Agustín Toledo, sin nombre y en silencio, se fue transformando en uno de los todo-campistas más valiosos, porque es capaz de ocupar espacios pero también de entregar balones positivos para el equipo.
Del mismo modo, quien puede estar en condiciones reglamentarias de ser considerado como opción es el zaguero Nicolás Thaller, que ya cumplió las dos jornadas de descanso después de la expulsión contra Godoy Cruz en Mendoza.
Por contrapartida, las bajas de todas las semanas: a la lógica y sostenida del golero titular (Matías Budiño), se suman la de Matías Muñoz con cinco amarillas y no podrá recuperar por ahora al "Wachi" García, que tendrá un par de días más afuera de la consideración del DT.
En el rubro de las amarillas asoma algo positivo: la mayoría de los jugadores sabaleros se fueron "limpiando", a tal punto que después de lo de Muñoz (cumple ahora la jornada de penalidad) queda colgado un solo elemento titular: Facundo "Pico" Castet con cuatro tarjetas.
Con las vueltas de Ignacio Lago y Agustín Toledo, no habría mayores dudas de Colón en ataque, aunque sí habrá que ver qué decisión se toma con la zaga, donde el titular fijo es Federico Rasmussen, no jugó mal el paraguayo Olmedo y volvió a tener minutos uno de los referentes, Pier Barrios.
El rival de turno, Estudiantes de Caseros, está adentro del Reducido en la séptima ubicación, con una sumatoria de 45 unidades; el octavo es Ciudad de Bolívar con 42 y el que espera primero que alguno se caiga es Los Andes, que está noveno con 40 puntos.
Un rival que viene de reaccionar y ganar
El "Pincha" de Caseros arrancó perdiendo de local contra San Miguel pero lo dio vuelta y lo metió al "Verde" en descenso. Lucas Delgado puso al Trueno en ventaja cerca del inicio del segundo tiempo. Pero volvió a repetir los mismos errores que lo llevaron a esta situación y se quedó con las manos vacías. Darío Rostagno convirtió la igualdad parcial y, más tarde, Ian Vera se hizo cargo del penal que le hicieron para sellar el 2-1 que le permitió al Pincha seguir consolidándose en puestos de Reducido en el grupo.
Ahora, deberá pisar el sábado el Cementerio de los Elefantes con todo lo que ello genera.
El once de Estudiantes de Caseros fue: Juan Manuel Lungarzo; Jorge Benítez, Tomás Squié, Balthazar Bernardi, Rodrigo Melo, Martín Albarracín, Fernando Duré, Darío Rostagno, Mateo Acosta, Federico Sena y Enzo Acosta. Alfredo Grelak, alguna vez pretendido por Colón, armó el banco con Facundo Vila, Andrés Berizovsky, Gabriel Barca, Tomás Núñez, Manuel S. De León, Matías Núñez, Santiago Camacho, Ian Vera y Ezequiel Almirón.
Para Colón, tal como pasó contra Los Andes, es decisivo volver a jugar bien con el aliento de su gente y dejar los tres puntos en casa. El once sabalero disputará este sábado uno de los tres partidos que le quedan como local en Santa Fe: después de recibir al "Pincha" de Caseros, irá a Santiago del Estero (jugará con un muy comprometido Mitre), recibirá a Almirante Brown, irá a Ciudad de Bolívar y cerrará de local en el Brigadier López contra Defensores de Belgrano.