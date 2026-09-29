Colón ya enfoca en Estudiantes de Caseros

Toledo y Lago adentro; Wachi afuera y Muñoz out por amarillas

El Sabalero va por un objetivo de base: meterse en los primeros cuatro lugares y asegurar localía para los mata-mata. Quedan 15 puntos y está uno abajo del Deportivo Madryn que hoy es el “4” de la zona.