De las últimas semanas, la actual será, con toda seguridad, la mejor en cuanto al panorama que dispondrá Delfino para el armado del equipo para el próximo partido. ¿Por qué?, porque los lesionados se recuperaron, el partido con All Boys no dejó secuelas en ese sentido y también porque Colón recupera dos piezas importantes como Lago y Toledo para enfrentar el sábado a Estudiantes de Caseros.
Colón entra en la recta final y recupera jugadores clave
Lago, Toledo y Pier Barrios volverán a la formación titular. Dentro de todo, la fecha fue positiva porque, de los de arriba, el único que ganó fue Ferro.
¿Quién se queda afuera?, Matías Muñoz, que llegó al límite de amarillas. Y punto. Salvo que Federico Rasmussen siga con dolores en la cervical, algo que lo molestó en la parte final del partido en Floresta, aunque, aún así, fue de lo poquito para rescatar de un partido muy flojo de Colón en todos los aspectos.
Delfino no se quedó con nada y disparó todo lo que quería decir, luego del encuentro. La autocrítica fue dura y pesada. “Jugando así, no tendremos chances”, señaló un entrenador que, indudablemente, todo lo que expresó públicamente – y acentuado – se lo habrá dicho a sus jugadores.
Pier Barrios ingresó desde el banco de relevos y jugó el lapso final del partido, por lo que se estima que no tendrá problemas en arrancar como titular ante Estudiantes. Budiño y Franco García todavía no están en condiciones de retornar y recién lo haría el delantero para el partido de la semana que viene ante Mitre en Santiago del Estero. Por eso, el panorama previo quedó bastante claro para afrontar la semana de trabajo.
Se caen de maduro los retornos de Lago y Toledo al equipo, como así también la inclusión de Pier Barrios en lugar de Olmedo, para volver a armar la línea de cuatro que venía jugando como titular hasta que empezaron los problemas de lesiones y suspensiones.
Tomás Giménez seguirá ocupando el arco sabalero. La línea de cuatro podría volver a su integración habitual, con Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Castet. En la mitad de la cancha, con la vuelta de Toledo se armará el doble cinco con Lértora, en tanto que Lago iría por el costado izquierdo, dejando la banda derecha para que vuelva a estar Sarmiento en ese lugar, por más que Delfino lo sacó dos veces en el entretiempo (ante Los Andes por la “paralítica” sufrida y para no gastar una ventana con su salida en el complemento, mientras que en Floresta lo hizo por el bajo rendimiento). Y arriba, la dupla Marcioni-Bonansea podría ser la elegida, más allá de la orfandad total de situaciones favorables que tuvo el equipo en su incursión por el porteño barrio de Floresta.
Resultados que favorecieron a Colón
Cuando Delfino dijo, luego del partido, que lo único que se llevaba de positivo era el resultado, así fue objetivamente porque a excepción de Ferro, no hubo uno solo de los siete que le siguen, hasta el séptimo puesto, que haya conseguido una victoria. Delfino lo expresó en función de lo mal que jugó el equipo. Y cuando un equipo juega tan mal pero no pierde, es lógico que el resultado es lo que se rescata, por más que sea un empate y no una victoria.
Veamos: Deportivo Morón perdió con Los Andes, Godoy Cruz empató con Racing de Córdoba, Deportivo Madryn no pudo ganarle en el sur a Central Norte de Salta y empataron, Colón igualó con All Boys, Almirante Brown perdió de local con Acassuso. Luego le llegó el turno a los que vienen desde atrás y empujan: Estudiantes venció a San Miguel y Ciudad Bolívar hizo lo propio, ambos como locales, con Chaco For Ever, que venía en gran levantada de la mano de Cravero.
De todos modos, Colón le ha sacado una diferencia de 9 puntos a Los Andes, que es el primero que no entra, con 15 puntos en juego hasta el cierre de la etapa clasificatoria. Es decir que la clasificación es prácticamente un hecho. El objetivo no es ese, sino tratar de hacerlo en alguno de los cuatro primeros lugares. Ferro ha sacado una ventaja casi decisiva: a Colón le lleva 12 puntos, pero a Morón, que es su inmediato seguidor, la sacó 6 con 15 en juego. Para los rojinegros, el objetivo se llama Deportivo Madryn (cuarto a un punto) y Godoy Cruz (tercero a cuatro), porque Morón, el escolta del líder, está a seis unidades.
Los partidos que le quedan
¿Qué le queda a Colón?, ahora será local, el sábado, de Estudiantes de Buenos Aires; en la fecha siguiente visitará a Mitre en Santiago del Estero; luego recibirá la visita de Almirante Brown; irá a Bolívar para enfrentar, por primera vez en esa ciudad, a Ciudad Bolívar y finalizará como local de Defensores de Belgrano.