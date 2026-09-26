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Iván Delfino, híper autocrítico

“Sacando el resultado, de lo demás no me gustó nada”

El entrenador sabalero dijo también que “hoy hubo un equipo que jugó para ganar y otro que jugó para perder” y reiteró que “hay que jugar con más confianza, porque jugando así no nos va a alcanzar”.

Iván Delfino, DT de Colón. Prensa: C A. ColónIván Delfino, DT de Colón. Prensa: C A. Colón
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Iván Delfino vivió el partido con intensidad y entendió desde el principio las dificultades del equipo a la hora de generar juego. Intentó algo diferente en el segundo tiempo, cuando puso a los dos centrodelanteros y abrió a Marcioni por un lado y a Conrado Ibarra por el otro, seguramente con el objetivo de tirar centros y que Garate o Bonansea encuentren alguna pelota para convertir. Pero tampoco resultó. Colón apenas tuvo un solo remate al arco que fue el de Garate, casi desde la mitad de la cancha y observando adelantado al arquero Carrizo, pero terminó siendo un “tirito” a las manos del “1” albo.

Colón Vs. All Boys | Fecha 31 de la Primera Nacional. Foto: Victoria MarinichColón Vs. All Boys | Fecha 31 de la Primera Nacional. Foto: Victoria Marinich

El entrenador rojingro fue tajante y dijo que “lo único positivo fue el resultado, de todo lo demás no me gustó nada”, señaló en su primera frase. “Hoy hubo un equipo que jugó para ganar y otro que jugó para perder, acá hay que jugar con confianza. Si están en Colón, quiere decir que son jugadores que están preparados para jugar, no la agarramos en todo el partido y no pateamos un tiro al arco”, señaló.

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“En el entretiempo busqué más agresividad por las bandas. Nosotros tenemos más jerarquía de mitad para arriba que ellos, pero no tuvimos profundidad y tomamos malas decisiones”, continuó el entrenador sabalero, corto y punzante en sus declaraciones.

Colón Vs. All Boys | Fecha 31 de la Primera Nacional. Foto: Victoria MarinichColón Vs. All Boys | Fecha 31 de la Primera Nacional. Foto: Victoria Marinich

“Tenemos que mejorar, porque jugando así no nos va a alcanzar. Hay que tener más equilibrio, no podemos ir del odio al amor en una semana. Hicimos un buen partido con Los Andes pero estuvimos lejos de repetirlo hoy. No entro en demagogias, jugamos mal y no busco ninguna otra explicación”, señaló un Delfino contundente.

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