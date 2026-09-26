Fecha 31

Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colón ante All Boys

El Sabalero igualó 0-0 en Floresta ante el Albo en un cierre dramático y con polémica. Con este resultado, el equipo conducido por Iván Delfino suma 49 puntos y se afianza en puestos de Reducido, mientras que los locales alcanzaron las 33 unidades.