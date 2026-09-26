#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Fecha 31

Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colón ante All Boys

El Sabalero igualó 0-0 en Floresta ante el Albo en un cierre dramático y con polémica. Con este resultado, el equipo conducido por Iván Delfino suma 49 puntos y se afianza en puestos de Reducido, mientras que los locales alcanzaron las 33 unidades.

Colón Vs. All Boys | Fecha 31 de la Primera Nacional. Foto: Victoria MarinichColón Vs. All Boys | Fecha 31 de la Primera Nacional. Foto: Victoria Marinich
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Colón sumó un punto valioso en su visita al Estadio Islas Malvinas al empatar sin goles frente a All Boys por la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional. En un partido trabado, de mucha fricción y con un tramo final repleto de dramatismo por dos goles anulados al Albo por posición adelantada, el Sabalero logró sostener el cero en su arco gracias a las intervenciones clave de Tomás Giménez.

Mirá tambiénColón aguantó en Floresta y se trajo un empate ante All Boys

Con este punto obtenido en Buenos Aires, la terna de los puestos de vanguardia en la Zona A mantiene la paridad en la lucha por el ascenso y el ingreso al Torneo Reducido.

Próxima fecha para el Sabalero

En la jornada 32 de la Zona A, Colón regresará al Estadio Brigadier General Estanislao López para recibir a su gente en busca de tres puntos clave que le permitan seguir escalando en la tabla y asegurar de manera definitiva su clasificación a la fase final.

Así está la tabla

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional
Tabla de posiciones
AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro