Colón sumó un punto valioso en su visita al Estadio Islas Malvinas al empatar sin goles frente a All Boys por la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional. En un partido trabado, de mucha fricción y con un tramo final repleto de dramatismo por dos goles anulados al Albo por posición adelantada, el Sabalero logró sostener el cero en su arco gracias a las intervenciones clave de Tomás Giménez.
Fecha 31
Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colón ante All Boys
El Sabalero igualó 0-0 en Floresta ante el Albo en un cierre dramático y con polémica. Con este resultado, el equipo conducido por Iván Delfino suma 49 puntos y se afianza en puestos de Reducido, mientras que los locales alcanzaron las 33 unidades.
Colón Vs. All Boys | Fecha 31 de la Primera Nacional. Foto: Victoria Marinich
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Con este punto obtenido en Buenos Aires, la terna de los puestos de vanguardia en la Zona A mantiene la paridad en la lucha por el ascenso y el ingreso al Torneo Reducido.
Próxima fecha para el Sabalero
En la jornada 32 de la Zona A, Colón regresará al Estadio Brigadier General Estanislao López para recibir a su gente en busca de tres puntos clave que le permitan seguir escalando en la tabla y asegurar de manera definitiva su clasificación a la fase final.
Así está la tabla
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