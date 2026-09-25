El partido entre All Boys y Colón se jugará este sábado a partir de las 16 y con el arbitraje de Juan Pafundi, en el estadio del albo ubicado en el porteño barrio de Floresta.
Colón: el equipo que planea Delfino para visitar a All Boys en Floresta
Rasmussen, Lértora y Peinipil volverán al equipo titular. Aparecen Risso Patrón y la continuidad de Olmedo, además del obligado cambio de Giménez por Budiño en el arco.
Colón tendrá, otra vez, varias modificaciones en la formación. No se pudo recuperar convenientemente Pier Barrios, razón por la cual se quedaría afuera del equipo. Seguirá Olmedo pero volverá Rasmussen a la zaga central, al igual que Peinipil, quien cumplió la fecha de suspensión.
En el mediocampo, la dupla Lértora (otro de los que cumplió la pena) y Muñoz se repartirán la marca en la mitad de la cancha, mientras que Sarmiento irá por derecha y Risso Patrón, de buen ingreso ante Los Andes, por izquierda. Y arriba, seguirá la dupla Marcioni-Bonansea, aprovechando el buen rendimiento (sobre todo de Marcioni) en el encuentro del domingo pasado en el Brigadier López.
El probable equipo titular
Giménez; Peinipil, Olmedo, Rasmussen y Castet; Sarmiento, Lértora, Muñoz y Risso Patrón; Bonansea y Marcioni serían los once titulares de Delfino para jugar ante All Boys, que está complicado en la zona de abajo, luchando por no descender.
Próxima fecha ante Estudiantes
Después de este partido, Colón será local ante Estudiantes de Buenos Aires, en un partido que ya tiene fecha y horario: sábado de la semana que viene (3 de octubre) a las 15 en el Centenario.
Para este partido con Estudiantes, recuperará a Lago y a Toledo, que llegaron a cinco amarillas y por eso no enfrentarán a All Boys. De los lesionados, no podrán volver ni Budiño ni tampoco Franco García.