Sábado especial para el ahora Sabalero

Muñoz vuelve a Floresta pero avisa: “Sueño ascender con Colón”

Jugó dos temporadas con la camiseta de All Boys y muchos lo recuerdan por un golazo espectacular de chilena en el 2002. “Volver a Primera sería algo inmenso para este club”, dijo uno de los pilares de Colón en la temporada.