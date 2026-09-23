Mientras Mauro Peinipil y Federico Lértora cumplieron frente a Los Andes la fecha de sanción por la acumulación de amarillas, ahora los que están castigados por el mismo rubro (cinco tarjetas) son el goleador/figura "Nacho" Lago, además del volante central Agustín Toledo.
Colón se reinventa para jugar ante All Boys: sin Lago y con otro arquero
Iván Delfino no podrá usar al mejor y goleador del equipo, ya que el “10” llegó a las cinco amarillas. Habló Alonso, el presi sabalero: "El objetivo es ascender, no hay otra discusión".
El "Conejo" a la cancha: puesto clave
De yapa, habrá cambio de arquero. Es que la lesión del titular Matías Budiño acelera las chances para que el "Conejo" Tomás Giménez pueda tener cuatro o cinco partidos bajo los caños.
La lupa, para buscar buenas noticias de cara al juego contra All Boys en Floresta, pasa por los posibles retornos de Federico Rasmussen y Pier Barrios. Por contrapartida, el "Wachi" García y Darío Sarmiento serán evaluados hasta último momento. Otra baja firme es Nicolás Thaller, el zaguero que debe pagar una fecha más.
En consecuencia, el Colón de Iván Delfino debe reinventarse: jugar sin su figura (mejor jugador, goleador, asistidor) por la fecha de descanso para Ignacio Manuel Lago y cruzar los dedos por el cambio de arquero: hace un año que el "Conejo" Giménez no es titular bajo los caños sabaleros.
A esta altura de la semana, más allá de las certezas en altas y bajas, hay un par de jugadores que aparecen en cono de dudas respecto a las molestias físicas.
Delfino piensa y Alonso habla: "Hay que ascender"
Al mismo tiempo que Delfino define el once para ir a Floresta, el que hizo declaraciones fue el presidente José Alonso en Telefe Santa Fe y recorrió varios temas de interés en la entidad del Barrio Centenario:
Del ex entrenador Ezequiel Medrán, Alonso no dudó en afirmar que "es un buen muchacho, trabajador y serio. Creo que ya la figura de Medrán se había empezado a desgastar y se necesitaba un recambio", afirmó.
"Tenemos muy buenos jugadores, se lo ha demostrado en varios partidos. Creo que Colón está en una ubicación expectante, pero ha perdido puntos y ha ganado puntos que tenía que haber ganado", agregó el pope máximo sabalero.
"El objetivo es ascender, no hay otra discusión", afirmó Alonso. Aseguró que la relación institucional con la AFA es excelente. "Estamos muy bien, jamás hubo inconvenientes", dijo el "1" de Colón.
De los arbitrajes, más allá de los últimos errores (por ejemplo lo de Mendoza) contra Colón, el propio Alonso paró la pelota: "A veces hay cosas que te benefician a vos también". Al toque, agregó: "Hay que jugar 90 minutos, o 95 o 100. Hay que jugar el partido".
También, en la entrevista, repasó lo que fue el último descenso sabalero: "Colón salió campeón y se desguazó. Y no pudimos reemplazar los jugadores". En lo personal, dijo: "No hablo de futuro. Quiero ver si puedo cumplir los objetivos y ver qué opina la gente de mí".
"Me gusta mucho la conducción horizontal, me gusta que los dirigentes se expresen, que estén enterados. Yo hago todo lo que sea necesario por Colón. En mi horario, en mis cosas, mi pensamiento, mis relaciones, todo lo pongo arriba de la mesa", expresó el presidente de Colón.
"Sé que a veces soy invisible y no alcanza. También sé que a veces hay mucha gente que eso no lo valora. Le importa naturalmente que la pelota entre. Pero también soy consciente de que los socios tienen sus razones y su forma de pensar con respecto al club", cerró José Alonso.