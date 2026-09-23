Este sábado a las 16 en Floresta

Colón se reinventa para jugar ante All Boys: sin Lago y con otro arquero

Iván Delfino no podrá usar al mejor y goleador del equipo, ya que el “10” llegó a las cinco amarillas. Habló Alonso, el presi sabalero: "El objetivo es ascender, no hay otra discusión".