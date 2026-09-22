Es baja Budiño e ingresa el “Conejo” Giménez

Colón y esos cambios de arquero que fueron marcando su historia

El golero titular sufrió un esguince de los ligamentos internos de la rodilla y estará más de un mes afuera de las canchas. Impensadamente, a Tomás Giménez se le abre la puerta de la titularidad para el tramo decisivo de la temporada.