Goleó entre ausencias e improvisaciones

Colón se reconstruyó de sus cenizas

Con una defensa remendada y el ingreso espectacular de Lago, le ganó muy bien a este Los Andes que llegó a Santa Fe con un arco al que era difícil de vulnerar. Para el sábado, ante All Boys, Delfino tendrá el mismo panorama entre sancionados y “tocados” por lesiones.