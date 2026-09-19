Obberti, Gambier y Fuertes

Colón y Los Andes unidos por los goles de tres “9” que se cansaron de meterla

El “Mono” Obberti, el “Pampa” Gambier y el “Bichi” Fuertes no pasaron desapercibidos por los dos clubes, aunque en uno hayan brillando más que en el otro. Rara historia que merece ser contada.