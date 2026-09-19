Los problemas parecen no acabar para Iván Delfino, pues a todos los inconvenientes para armar el equipo, surgieron algunos de último momento, como una molestia en Federico Rasmussen, quien de todos modos estaría en condiciones de jugar el partido de este domingo a las 16.30 ante Los Andes en el Brigadier López.
Colón se debate entre dudas y necesidades; Los Andes sabe que es un “partido especial”
Después de tres derrotas, el equipo de Delfino tiene que ganar. El técnico pone lo que puede en una semana con ausencias y varios jugadores que se reponen de lesiones.
Matías Budiño; Emanuel Beltrán, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Agustín Toledo y Franco García; Julián Marcioni y Alan Bonansea, fue el equipo que paró el técnico sabalero y el que se perfila para jugar.
De todos modos, Lucas Picech también mantiene posibilidades de pelear por el lateral derecho con Beltrán, uno de los jugadores que llegó para integrar el plantel en esta temporada y no ha rendido o tuvo pocas chances de hacerlo. En el caso de Picech, su último partido lo jugó hace dos años, en el equipo principal.
Las bajas que complican a Delfino
La otra gran incógnita es Ignacio Lago, quien trabajó con los suplentes y será exigido nuevamente antes de decidir si va como titular, al banco o directamente se queda afuera del compromiso. El delantero llega con lo justo y el cuerpo técnico deberá evaluar si vale la pena arriesgarlo.
Como se puede apreciar, un panorama bastante complicado, toda vez que el técnico tiene a Lértora y Peinipil con cinco amarillas; a Barrios lesionado y descartado, más Lago en duda. La buena noticia fue la recuperación de Castet, como para que el armado de la defensa no sea tan complicado.
Los Andes, con nueve sin ganar:
“Colón, partido lindo para jugar”
Los Andes se juega una parada brava este domingo desde las 16.30 ante Colón. El Milrayitas buscará un triunfo como visitante ante uno de los candidatos al ascenso, aunque el equipo dirigido por César Monasterio viene de capa caída porque hace 9 fechas que no gana en el torneo de Primera Nacional. Es la oportunidad para cortar la racha negativa.
El presente indica que el conjunto lomense suma 37 puntos en el campeonato, producto de 8 triunfos, 13 empates y 8 derrotas. Sin embargo, se mantiene fuera de la zona de reducido, ya que el último clasificado hasta el momento es Ciudad Bolívar con 39 unidades, pero se viene una fecha que puede llegar a ser decisiva.
La palabra de Rodríguez Vuotto
Uno de los jugadores más representativos de Los Andes en defensa es Julián Rodríguez Vuotto, quien cumplió una buena labor en el último partido ante San Miguel, aunque el Milrayitas se quedó con la espina de no poder lograr la victoria.
El enfrentamiento ante el Sabalero puede significar un antes y un después para Los Andes. Desde que César Monasterio es el entrenador, el Milrayitas cosechó tres empates (ante San Telmo, Defensores de Belgrano y San Miguel), con lo cual el equipo necesita de manera urgente un triunfo. La impaciencia de la gente se hace sentir y la mala racha golpea en un momento de definiciones en el campeonato de la Primera Nacional.
En ese contexto, Rodríguez Vuotto analizó el último choque ante San Miguel y expresó: "Tenemos mucha bronca y enojo porque yo creo que merecimos los tres puntos y nos duele porque te da bronca empatar de esta manera". Asimismo, reconoció que "esto es fecha a fecha y vamos a pelear hasta la última fecha para entrar al reducido".
En diálogo con Fútbol en Milrayitas, remarcó: "Hay que dejarlo trabajar a César Monasterio y ahora se vienen lindos partidos para jugar ante Colón, Morón, Godoy Cruz, porque son los partidos que uno quiere jugar".
Por otra parte, Rodríguez Vuotto opinó sobre la forma de juego del nuevo entrenador y aseguró: "Le vamos a ir agarrando la idea a lo que el quiere, sea línea de tres o de cuatro, nosotros nos tenemos que adaptar a lo que el busca". No obstante, se mostró esperanzado de cara a lo que viene: "Tenemos una linda prueba ahora con Colón para que surja eso", apuntó.
Para concluir, finalizó con una advertencia: "Todos los partidos son duros, no hay que mirar de menos a nadie. La categoría está durísima, todos los partidos son peleados, capaz tenés un partido que está parejo, lo abrís con un gol rápido y es otro partido. Se nos vienen rivales muy parejos como Colón y Morón, hay que estar atentos".
El regreso de Facundo Villarreal
En cuanto a lo futbolístico, el delantero Facundo Villarreal se recuperó de su lesión en la rodilla y trabajó a la par de sus compañeros de cara al encuentro del domingo ante Colón, en Santa Fe, por la fecha 30 de la Primera Nacional.
El joven delantero dejó atrás la "rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla izquierda" que lo alejó de las canchas por más de dos meses y se incorporar al plantel para afrontar la recta final de la temporada.
Según le confirmaron a Diario La Unión, Villarreal comenzó a trabajar con normalidad a partir de esta semana y se encuentra a disposición del entrenador César Monestario para el próximo partido del Milrayitas.
Esto representa una gran noticia para el equipo de Lomas de Zamora. Y es que con el regreso del "Chaco", el flamante técnico recupera a un jugador importante del ataque, ya que el joven delantero venía siendo uno de los titulares indiscutidos del equipo antes de su lesión en la rodilla.
Villarreal se había lesionado en la derrota por 1 a 0 ante Central Norte y se perdió los últimos siete partidos de Los Andes en el campeonato: no jugó ante Ferro, Temperley, Chaco For Ever, Acassuso, San Telmo, Defensores de Belgrano y San Miguel.
Ahora, con el alta médica, el delantero será evaluado por el cuerpo técnico en lo que resta de la semana para determinar si ocupa un lugar dentro de los convocados para visitar el domingo a Colón.
El delantero fue uno de los futbolistas destacados de Los Andes en esta temporada, especialmente cuando pasó a jugar de segundo delantero junto a Mauricio Asenjo. El cambio de posición le permitió ganarse un lugar en el equipo titular y por eso, cuando se lesionó, su ausencia se sintió.
Hasta el momento, Facundo Villarreal disputó 20 partidos en el certamen de la Primera Nacional (12 como titular), en los que aportó dos goles y dos asistencias.